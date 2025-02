Kokoomuksen Wallinheimo: Hallitus purkanut jo 133 normia - yritysten hallinnollinen taakka keventynyt 120 miljoonalla eurolla

Orpon hallitus on purkanut tähän mennessä 133 normia ja vähentänyt vuoden 2024 aikana yritysten hallinnollista taakkaa yhteensä noin 120 miljoonalla eurolla vuodessa. Asia selviää hallituksen tuoreesta sääntelytaakkaraportista, joka kattaa valtioneuvoston kaikki hallinnonalat.



”Yritysten ja kansalaisten arkea ei pidä vaikeuttaa turhilla säännöillä. Niitä tähän maahan on kertynyt vuosikymmenien saatossa aikamoinen määrä. Jokainen purettu normi on askel kohti sujuvampaa ja kilpailukykyisempää Suomea”, kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Wallinheimo sanoo.



Hallituksen tavoitteena on 300 kansalaisia ja yrityksiä haittaavan normin purkaminen hallituskauden loppuun mennessä. Wallinheimo sanoo hallituksen olevan sitoutunut siihen, ettei yhdenkään yrityksen hallinnollinen taakka kasva tällä hallituskaudella. Jos uutta sääntelyä esitetään, on velvoitteita kevennettävä muualta.



”Joskus yksi järkevä päätös voi saada aikaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Kaupan aukioloaikojen vapauttaminen johti vähittäiskaupan tuottavuuden kasvuun yli puolet nopeammin kuin muilla aloilla. Telealan vapauttaminen vuonna 1994 teki Suomesta Euroopan edelläkävijän ja auttoi meitä nousemaan lamasta", Wallinheimo luettelee.



Kaksi suurinta yksittäistä uudistusta, joilla eri normeja on raportin mukaan purettu, ovat paikallinen sopiminen ja rakentamislain korjaussarja.



”Rakentamislain korjaussarja on erinomainen esimerkki siitä, miten ihmisten arkea voidaan helpottaa suitsimalla turhaa sääntelyä. Rakennuslupien tietovaatimuksia kevennetään, valitusoikeuksia rajataan ja väliaikaiset tapahtumarakenteet vapautetaan luvanvaraisuudesta. Meidän tavoitteenamme on rakentaa Suomi, joka toimii nykyistä paremmin niin kansalaisten kuin viranomaistenkin näkökulmasta”, Wallinheimo päättää.