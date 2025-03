Näillä aloilla on eniten kesätöitä – ravintola-ala ykkösenä

Kesätyönhakukausi on ollut aavistuksen viime kautta vaisumpi. Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin marras–helmikuussa noin 16 700 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä on noin 1 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan edellisellä kaudella.

”Kesätyönhakukausi alkoi pirteästi, mutta helmikuussa ilmoituksia julkaistiin noin 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Kausi jatkuu kuitenkin kesään asti, joten tilanne saattaa vielä parantua”, sanoo Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen.

Tällä hetkellä Duunitorin kesätyösivulta löytyy yli 4 800 kesätyöilmoitusta. Työpaikkoja on todellisuudessa enemmän, sillä monet työnantajat hakevat yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

”Työpaikkailmoitusten osalta minulla on kaksi pyyntöä työnantajille: lisätkää palkka tai palkkahaitari mukaan ja kertokaa selkeästi, voivatko alaikäiset hakea teille töihin. Näin säästätte omaa, mutta erityisesti hakijoiden aikaa.”

Näillä aloilla on eniten kesätöitä

Eniten kesätyöpaikkailmoituksia julkaistiin Duunitorilla 1.11.2024–28.2.2025 näillä toimialoilla:

Ravintola- ja matkailuala Myynti- ja kaupan ala Teollisuus ja teknologia Sosiaali- ja hoiva-ala Rakennusala

”Ravintola- ja matkailualalla on julkaistu noin 6 prosenttia enemmän kesätyöilmoituksia kuin samaan aikaan viime kaudella. Tämä on ilahduttava käänne parempaan, sillä ala on kärsinyt jo pitkään epävarmasta taloustilanteesta ja heikentyneestä ostovoimasta”, Karhunen sanoo.

”Sote-alalla on nähty viime aikoina säästöjä ja muutosneuvotteluita, mikä heijastuu myös kesätöiden määrään. Esimerkiksi sosiaali- ja hoiva-alalla on julkaistu noin 25 prosenttia vähemmän kesätyöilmoituksia kuin viime kaudella.”

Vaikka rekrytointeja on vähemmän, sote-ala kärsii edelleen osaajapulasta ja kilpailu kesätyöntekijöistä on paikoin kovaa.

”Suosittelen panostamaan helppoon hakutapaan ja hyvään hakijaviestintään sekä ottamaan avuksi rekrytointimarkkinoinnin.”

Kesätöiden hakeminen aloitetaan entistä aikaisemmin

Duunitorin tuoreen kesätyökyselyn mukaan entistä useampi alkaa etsiä kesätöitä jo kauden alussa. 14 prosenttia kyselyyn vastanneista aloittaa kesätyöpaikkojen hakemisen marras–joulukuussa, kun vuoden 2024 kyselyssä vain 7 prosenttia kertoi tekevänsä näin.

”Datamme mukaan myös kesätyöntekijöiden etsiminen on aikaistunut vuosien saatossa”, sanoo Karhunen.

Kirkkaasti suosituin kuukausi aloittaa kesätyönhaku on tammikuu, jolloin myös julkaistaan yleensä eniten kesätyöpaikkailmoituksia.

”Vaikka vilkkain sesonki on siis jo ohi, kesätöitä on edelleen tarjolla runsaasti. Jos kesätyöpaikkaa ei vielä ole, suosittelen käärimään hihat mahdollisimman pian ja hakemaan töitä myös aloilta ja työpaikoista, jotka eivät ole ennestään tuttuja.”

Nämä alat ja työpaikat kiinnostavat hakijoita eniten

Kesätyönhakijoita kiinnostavat eniten nämä toimialat:

Asiakaspalvelu Myynti- ja kaupan ala Ravintola- ja matkailuala Kulttuuri- ja taidealat Sosiaali- ja hoiva-ala

”Nämä alat ovat olleet perinteisesti hakijoiden suosikkeja, ja lista onkin pysynyt tismalleen samana jo vuosien ajan”, Karhunen kertoo.

Nämä työnantajat saivat eniten mainintoja hakijoilta:

Lidl Prisma S-market Tokmanni IKEA K-Market Hesburger SOK Alepa Posti

”Kaupan ala dominoi listaa, mikä ei ole yllätys, sillä ala työllistää paljon kesätyöntekijöitä. Ilahduttavaa on se, että moniin kauppoihin otetaan töihin myös alaikäisiä.”

Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Tuore kesätyökysely toteutettiin 30.12.2024–2.2.2025 Duunitorin kesätyösivustolla, hakukoneessa ja sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi 6 158 kesätyönhakijaa.

