Anni Sinnemäki ehdolle kuntavaaleissa Helsingissä

“Rakastan kotikaupunkiani Helsinkiä ja haluan olla mukana rakentamassa kaupunkimme seuraavia askeleita kohti tulevaa”, kertoo kuntavaaleissa ehdolle asettuva vihreä kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki. Sinnemäki on ollut ehdolla kaikissa kuntavaaleissa vuodesta 2004 ja tullut joka kerta valituksi valtuustoon. Kansanedustajana hän ehti toimia neljä kautta ennen apualaispormestarin ja apulaiskaupunginjohtajan tehtäviä. Päätös asettua ehdolle kuntavaaleissa viidennen kerran edelsi tällä kertaa pitkää harkintaa. “Maailmassa ja Suomessa eletään levottomia aikoja. Tällaisina aikoina päätöksenteossa tarvitaan monipuolisia näkökulmia ja vahvasta kokemuksesta on hyötyä”, hän toteaa ratkaisustaan.

Viidettä kautta valtuustossa motivoi myös se, että ilmastotyö maailmassa edellyttää kunnianhimoisten kaupunkien toimintaa, kun valtioiden sitoutuminen ympäristötavoitteisiin on tällä hetkellä heikkoa niin Suomessa kuin maailmalla.

“Helsinki on ollut yksi vaikuttavia ilmastotekoja tekevistä kaupungeista ja haluan, että olemme tätä myös tulevaisuudessa. Erityisesti liikenteen päästöjen vähentäminen on vaikea tehtävä, ja haluan omalta osaltani tehdä parhaani, että Helsinki onnistuisi tässä tärkeässä tavoitteessa. Helsingin ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii vahvaa Vihreää valtuustoryhmää, sillä on käynyt selväksi, että valitettavasti sekä Kokoomus että SDP tarvitsevat ilmastotyössä totisesti kirittäjää ja yhteisistä tavoitteista muistuttajaa”, hän toteaa.

Helsingissä on otettu kuluvalla valtuustokaudella harppauksia kunnianhimoisten ilmasto-ja luontotavoitteiden läpiviemiseksi: Helsinki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja perustamaan viisi luonnonsuojelualuetta joka vuosi. Poliitikkona Sinnemäki lupaa ympäristötavoitteiden lisäksi edelleen toimia Helsingin ja helsinkiläisten puolesta.

“Tällä valtuustokaudella Helsingin suurin epäonnistuminen on liittynyt kokoomusjohdon edunvalvontaan helsinkiläisten puolesta. Näyttöinä ovat kohonneet joukkoliikenteen lippujen hinnat, kohtuuhintaisen asuntotuotannon vaikeuttaminen, helsinkiläisten asumistuesta muita suurempi leikkaus, asunnottomuuden kääntyminen nousuun, käyttöhuonelainsäädännön mahalasku ja kaupungeille tärkeiden palvelualojen arvonlisäveron nosto. Lisäksi Helsinki on valitettavasti joutunut paikkaamaan hallituksen koulutusleikkauksia omalla rahoituksellaan. Näihin asioihin on saatava täyskäännös helsinkiläisten lasten, joukkoliikenteen käyttäjien, ja pienituloisten kaupunkilaisten puolesta”, Sinnemäki linjaa.

Sinnemäen mukaan helsinkiläiset yritykset tarvitsevat näkymän työperäisen maahanmuuton mahdollisuudesta myös jatkossa, mille nykyhallituksen asenteet ovat luoneet tumman varjon. Suomen työllisyyden kasvu tulevina vuosikymmeninä vaatii rekrytointeja niin Suomesta kuin muualtakin. Helsinkiin tullessa täytyy tuntea itsensä tervetulleeksi.

“Olen motivoitunut jatkamaan työtä inhimillisen, tasa-arvoisen, elinvoimaisen ja ekologisesti kestävän Helsingin puolesta”, hän päättää.