Ministeri Strand Brysselissä: Päätöksiä Euroopan turvallisuudesta ei voida tehdä ilman Eurooppaa.

Komissio esitteli neuvostolle vuoden 2025 työohjelmansa, ja neuvosto vaihtoi alustavia näkemyksiä ohjelmasta sekä toimielinten välisestä ohjelmasuunnittelusta. Suomen tavoitteena on globaalisti vahva ja toimintakykyinen Euroopan unioni, joka edistää jäsenvaltioidensa ja kansalaistensa turvallisuutta, hyvinvointia ja taloudellisia etuja. Demokratia, oikeusvaltioperiaate sekä perus- ja ihmisoikeudet ovat unionin kaiken toiminnan perusta.

Suomen pääprioriteetit kuluvalle EU-vaalikaudelle ovat Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen, Euroopan kokonaisturvallisuuden parantaminen sekä puhtaan siirtymän ja biotalouden edistäminen.

– Suomi katsoo, että tulevalla EU:n monivuotisella rahoituskehyksellä tulisi edistää osaltaan näiden painopisteiden toteutumista. EU:lle on aivan keskeistä jatkaa ja vahvistaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle niin kauan kuin on tarpeen oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi. Samalla EU:n on rakennettava viipymättä vahvempaa puolustuskykyä ja eurooppalaista kokonaisturvallisuuden mallia. On hyvä, että ylimääräinen Eurooppa-neuvosto kokoontuu käsittelemään Ukrainaa ja puolustusta jo maaliskuun alussa", sanoo ministeri Strand.

– On ehdottoman välttämätöntä, että Ukraina on täysimääräisesti mukana kaikissa sitä koskevissa päätöksissä. Euroopan on otettava johtava rooli oman turvallisuutensa ja strategisen autonomiansa vahvistamisessa – päätöksiä Euroopan turvallisuudesta ei voida tehdä ilman Eurooppaa.", ministeri Strand päättää.