Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.2.2025

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,01. Taso on edelleen tasan ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvossa. Helmikuussa Kallaveden pinta on laskenut pitkäaikaiskeskiarvon tahdissa 5 cm. Lisäjuoksutuksia ei ole ollut käynnissä. Tässä vaiheessa talvea pinnankorkeuden ei anneta nousta isosti, vaikka lunta on maastossa ajankohtaan nähden vähän. Toistaiseksi tämä meneillään oleva sulamiskausi ei ole näkynyt järvien pinnoissa mitenkään, joten vedeksi sulanut lumi on pidättynyt maaston painanteisiin.

Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet leutoon säähän nähden yllättävän pieniä.

Nilsiän reitin säännöstellyt vedenpinnat ovat kesimääräistä korkeammalla ja Juojärven pinta keskimääräistä matalammalla, mutta kaikki vedenkorkeudet ovat säännöstelylupien puitteissa.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 21 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,90. Helmikuussa vedenpinta laski 4 cm. Tilastollisesti vedenpinnan laskun pitäisi jatkua, mutta nollan paikkeilla vaihtelevan lämpötilan jatkuessa pinnannousu alkanee jo maaliskuussa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pääreitti Pielavesi, Iisvesi, Hankavesi, Konnevesi on noin 10 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella, mutta etelästä päin laskeva Suontee on edelleen 2 cm alle keskimääräisen korkeuden. Helmikuun aikana tapahtui vain muutaman sentin pinnan laskut koko reitillä. Vesistöennusteen mukaan pinnat kääntyvät nousuun jo maaliskuussa.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan korkealla. Pohjois-Savossa on hyvä vesitilanne, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa näyttää olevan edelleenkin kuivempaa.

Jää ja Lumitilanne

Jäätä ja lunta on yleisesti Pohjois-Savossa 10 – 50 cm. Puolen metrin jäänpaksuus on ajankohtaan nähden havaintojen ylärekisterissä. Lumen määrä on ajankohtaan nähden vähäinen koko Pohjois-Savossa. Lumen vesiarvot ovat 40 – 100 mm.