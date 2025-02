Lakivaliokunnan sd-edustajat: Lakivaliokunta päätti edistää eheytyshoitojen kieltoa

SDP:n lakivaliokunnan jäsenet Elisa Gebhard, Pia Hiltunen, Eemeli Peltonen ja Juha Viitala näkevät tämän merkittävänä päätöksenä vähemmistöjen oikeuksien kannalta.

"Tämä on tärkeä askel eteenpäin, ja on hyvä että asialle saatiin laaja tuki. Eheytyshoidot ovat läpikotaisin syrjivä käytäntö, ja niiden haitallisuus on kiistatonta. On hienoa, että kansalaisaloite on tuonut aiheen eduskunnan käsiteltäväksi ja että olemme nyt edistämässä asiaa. Tämä vahvistaa vähemmistöjen asemaa ja yhdenvertaisuutta Suomessa," sanoo kansanedustaja Elisa Gebhard.

”Eheytyshoitojen haitallisuus tunnistetaan maailmalla, ja monissa maissa eheytyshoidot on jo kielletty lailla. Nyt olemme Suomessa tilanteessa, jossa voimme yhdessä edistää, ettei kenenkään tarvitsisi kohdata painostusta tai vahingollisia hoitoja oman identiteettinsä vuoksi”, nostaa kansanedustaja Juha Viitala.

Eheytyshoitojen kielto on paitsi ihmisoikeuskysymys, myös konkreettinen toimi hyvinvoinnin ja mielenterveyden puolesta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eheytyshoidot voivat aiheuttaa vakavia psyykkisiä traumoja ja heikentää merkittävästi yksilön hyvinvointia.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että eduskunnan lakivaliokunta on asettumassa tukemaan aloitetta. Valiokunnan kuulemiset toivat hyvin painavasti esiin, että lainsäädännölle eheytyshoitojen kitkemiseksi on tarvetta. Suomi on nyt etenemässä oikeaan suuntaan. Esimerkiksi Norjassa eheytyshoidot on jo lain tasolla kielletty, ja on korkea aika tehdä se myös meillä Suomessa. Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, että lainsäädäntö suojaa kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti," muistuttaa edustaja Eemeli Peltonen

Työ asian parissa jatkuu, mutta tämän viikon edistysaskel osoittaa, että yhteistyöllä voidaan saavuttaa konkreettisia tuloksia. Poliittinen tahto löytää ratkaisu, joka suojaa erityisesti haavoittuvia ryhmiä, on ollut vahva.

"Eheytyshoitojen kiellossa ei ole kyse vain yksittäisistä tapauksista, vaan koko yhteiskunnan arvoista ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Monet asiantuntijat ovat tuoneet esiin, että nykyinen lainsäädäntö ei tarjoa riittävää suojaa, ja tämä kansalaisaloite on tärkeä askel kohti selkeämpää ja vahvempaa sääntelyä. On hienoa, että olemme yhdessä päässeet tässä eteenpäin," toteaa puolestaan edustaja Pia Hiltunen.