ABB käynnistää H2 Springboard -ohjelman ponnahduslaudaksi vetytalouden ratkaisujen kehittämiseen

ABB käynnistää yhteistyössä Business Finlandin kanssa ainutlaatuisen T&K-ohjelman suomalaisen vetytalouden kilpailukykyisten ratkaisujen kehittämiseen. Business Finland on myöntänyt ABB Oy:n ohjelmalle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa. Lisäksi ohjelman ekosysteemiin mukaan tulevia kumppaneita voidaan rahoittaa yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

H2 Springboard -veturihankkeessa ABB johtaa vetytalouden edelläkävijäratkaisujen kehittämistä ja nopeutettua skaalausta. Ohjelmassa tavoitellaan yli 50 suomalaisen yrityksen, tutkimuslaitoksen ja yliopiston tiivistä yhteistyötä kilpailukykyisen vetytalouden vauhdittamiseksi. ABB:n ja sen ekosysteemikumppaneiden TKI-panostukset ohjelmaan arvioidaan ylittävän 150 miljoonaa euroa.

– Maailmanlaajuinen pyrkimys kohti nollapäästöjä on nostanut vedyn sähkön rinnalle keskeiseksi energiamuodoksi ja osatekijäksi siirryttäessä kestäviin, vähähiilisiin sovelluksiin, sanoo ABB Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen. H2 Springboard ‑ohjelmassa on tarkoitus kytkeä ekosysteemin kumppaneiden teolliset investointi- ja pilottihankkeet modulaariseen ja ketterään ratkaisukehitykseen ja tutkimukseen. Näin voidaan lyhentää innovaatioiden viemistä teolliseen käyttöön ja nopeuttaa vetytalouden skaalausta Suomessa.

ABB:n tavoitteena on kehittää sähköistys- ja automaatioratkaisuja vetylaitosten ja vetyä hyödyntävien laitosten toimimiseen ja ohjaamiseen sekä liittämiseksi sähköverkkoon. Lisäksi kehitetään osajärjestelmiä ja teknologioita, jotka tukevat sähkö- ja vetyverkon hallintaa ja energian varastointia. Yhdessä ekosysteemikumppanien kanssa luodaan suorituskykyisiä ja tehokkaita koko vetyarvoketjun kattavia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja voidaan soveltaa vetylaitosten lisäksi esimerkiksi satamien sähköistykseen ja energianhallintaan.

Vety lisää energiajärjestelmän joustavuutta, ja täydentää akkujen kaltaisia ratkaisuja sekä toimii energian varastointivälineenä. Vety tarjoaa uuden välineen energian tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseksi, erityisesti kun uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa, otetaan käyttöön.

Vety on saamassa vauhtia teknologisten innovaatioiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kiireellisen tarpeen vuoksi. Vaikka erityisesti kustannuksiin ja infrastruktuurin kehittämiseen liittyy edelleen haasteita, automaation, sähköistämisen ja digitaalisten ratkaisujen jatkuva kehittyminen nopeuttaa käyttöönottoa ja lisää luottamusta puhtaampaan tulevaisuuteen investoivien tahojen keskuudessa.

Teknologian kypsyessä ja skaalautuessa vähähiilisellä vedyllä on yhä tärkeämpi rooli maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, erityisesti alueilla, joilla suora sähköistäminen ei tuo ratkaisua. Onnistuminen edellyttää koko teollisuuden yhteistyötä, jota tukevat hyväksi todetut teknologiakumppanit, jotka voivat optimoida koko arvoketjun tuotannosta loppukäyttöön.

ABB on sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Yhdistämällä suunnittelun ja digitalisoinnin asiantuntemuksensa ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä lisäten samalla niiden toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä, jolloin ne menestyvät paremmin. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen "Engineered to Outrun". Yhtiöllä on yli 140 vuoden historia ja noin 110 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. ABB:n osakkeet on listattu SIX Swiss Exchangen (ABBN) ja Nasdaq Tukholman (ABB) pörsseissä. www.abb.com