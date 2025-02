Päihteitä käyttäville asiakkaille tulee järjestää asumispalveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavasti – aluehallintoviraston valvontapäätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt ohjaus- ja arviointikäynnit Jyväskylän Katulähetys ry:n asumispalveluyksiköihin elokuussa 2024 yhdessä hyvinvointialueen viranhaltijoiden kanssa. Ohjauskäynneillä aluehallintovirasto on arvioinut, että asiakkaiden palveluja ei ole järjestetty asiakkaiden palvelutarvetta vastaavasti.

Hyvinvointialueen tulee vastata asumispalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä myöntää asiakkaille palvelutarvetta vastaavat palvelut

Asumispäivystyksessä oli asiakkaita, jotka olivat asuneet siellä vuosien ajan ja aluehallintoviraston arvion mukaan asiakkaille myönnetty tuetun asumisen palvelu ei vastannut yksikössä asuvien päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelutarvetta. Valvontapäätöksessään aluehallintovirasto on määrännyt hyvinvointialuetta huolehtimaan siitä, että päihteitä käyttäville asiakkaille järjestetään asumispalveluja heidän palvelutarvettaan vastaavasti ja Jyväskylän Katulähetyksen Ensiaskelen tuetun asumisen yksikön asiakkaille myönnetään heidän palvelutarvettaan vastaavat palvelut.

Myös tarve päiväkeskuksiin on syytä arvioida

Valvontapäätöksessä aluehallintovirasto on myös kehottanut hyvinvointialuetta arvioimaan sosiaalihuoltolain 24 b §:n mukaisen päiväkeskuspalvelun tarvetta hyvinvointialueen eri alueilla sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kyseistä palvelua siinä laajuudessa kuin asiakkaiden tarve sitä hyvinvointialueella edellyttää. Sosiaalihuoltolain 24 b §:n mukaiset päiväkeskukset on tarkoitettu päihteitä käyttäville henkilöille. Päiväkeskuksissa tulisi mahdollistaa päiväaikainen suoja tiloissa sekä mahdollisuus ruokailla, peseytyä ja levätä. Lisäksi asiakkaille tulee tarjota sosiaaliohjausta.

”Sosiaalityön tehtävänä on turvata asiakkaiden oikeudet. Erityisesti silloin, kun ihmisellä on päihde- ja riippuvuussairaus, on tärkeä ymmärtää, että palvelujen tulee myös vastata asiakkaan palvelutarvetta ja olla riittävän saavutettavia. Asiakkailta ei voida edellyttää tavoitteisiin sitoutumista palveluiden saamisen edellytyksenä”, toteaa ylitarkastaja Jaana Aarnio Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Palvelun saannin ehtona ei voi olla sitoutuminen tavoitteisiin

Aluehallintoviraston päätöksessä on hyvinvointialuetta kehotettu luopumaan viipymättä käytännöstä, jossa palvelun saannin ehtona on sitoutuminen tavoitteisiin. Aluehallintovirasto korostaa, että myös eduskunnan oikeusasiamies on vahvasti ottanut kantaa ratkaisuissaan siihen, että hoitoon ja palveluihin kielteisesti suhtautuvien henkilöiden perusoikeuksien turvaaminen edellyttää, että käytettävissä olevat palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan. Päihde- ja riippuvuuspalveluiden asiakkaita ei voi edellyttää sitoutumaan tavoitteisiin palveluja saadakseen. Lisäksi sosiaalityöntekijän velvollisuus on palvelutarpeen arviointiin perustuen myöntää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut.

Sosiaalityöntekijällä on tärkeä rooli asiakkaan omatyöntekijänä

Aluehallintovirasto haluaa tuoda esiin sosiaalityön tärkeää roolia tilanteissa, joissa asiakas epäonnistuu toistuvastikin ja tarvitsee tukea. Erityisesti päihteitä käyttävillä asiakkailla on usein vaikeuksia hakea ja saada apua, jolloin he ovat niin sanotusti erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita. Tällöin heidän sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaisena omatyöntekijänään tulee olla sosiaalityöntekijä. Päätöksessä kiinnitetään hyvinvointialueen huomiota siihen, että omatyöntekijän tulee vastata asiakkaiden palvelukokonaisuudesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Aikarajaus heikentää mahdollisuutta ottaa huomioon asiakkaan todellinen palvelutarve

Lisäksi aluehallintovirasto kiinnittää päätöksessään hyvinvointialueen huomiota siihen, että tuetun asumisen palvelukuvauksessa määritelty palvelun tarjoamisen aikarajaus rajoittaa palvelujen järjestämistä asiakkaiden palvelutarvetta vastaavalla tavalla, mahdollisesti myös muulloin kuin klo 8.00–16.00 välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuettua asumista, eli sosiaaliohjausta asiakkaiden kotiin, ei ole mahdollista myöntää kuin virka-aikaan. Näin ollen, tosiasiassa ei voida huomioida asiakkaiden todellista palvelutarvetta.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialueelta selvitystä 4.4.2025 mennessä ja arvioi saamansa selvityksen perusteella tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoja

ylitarkastaja Jaana Aarnio, p. 0295 018 576, jaana.aarnio@avi.fi, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto