Juhana Torkin stoalainen opas mielenrauhaan

Huikea teknologinen kehitys ei ole onnistunut ratkaisemaan mielenrauhan ongelmaa. Pikemminkin moderni elämäntapa on luonut lisää ahdistuksia.



Apu nykyihmisen rauhattomuuteen saattaa löytyä kahdentuhannen vuoden takaa, stoalaisesta filosofiasta. Kuuluisten stoalaisten Senecan, Epiktetoksen ja Marcus Aureliuksen ajatusten ympärille rakennetaan yhä tänäkin päivänä elämäntaidon kursseja ja itsensä kehittämisen ohjelmia. Stoalaiset uskoivat, että voimme keksiä elämän tarkoituksen ja löytää elämän harmonian yksinkertaisesti oman ajattelumme avulla, erilaisin puhdistavin järkeilyin.

Järkevä onni on ajankohtainen opas näiden stoalaisten mielenmaisemaan. Juhana Torkin aiemmat kirjat antiikin ajattelijoista ovat olleet valtavan suosittuja.





Juhana Torkki on kirjailija, puhetaidon kouluttaja ja teologian tohtori. Antiikin popularisoimisen lisäksi hänet tunnetaan tarkkanäköisenä poliittisen puheen kommentoijana ja maamme eturivin vaikuttajien puhekouluttajana.



Järkevä onni ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Tuomas Nevanlinnan ja Erja Mannon lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.3.2025.





Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja PDF-vedokset: ilmo.muuronen@otava.fi