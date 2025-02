Oulun yliopiston kiinteistöjohtajaksi Vesa-Heikki Kemppainen

Oulun yliopiston hallitus päätti kiinteistöjohtajan valinnasta kokouksessaan keskiviikkona 26.2.2025 Kiinteistöjohtajaksi valittiin rakentamistekniikan diplomi-insinööri Vesa-Heikki Kemppainen, 60. Kemppainen siirtyy yliopistolle SSAB:n Head of Real Estate -tehtävästä. Hän aloittaa yliopiston kiinteistöjohtajana 1.4.2025.

Kemppaisella on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kiinteistöjen hallinnan ja kustannustehokkaan kehittämisen vastuutehtävistä, laajaa kokemusta kiinteistöstrategioiden suunnittelusta ja toimeenpanosta, kokemusta suurista ja monimuotoisista hankkeista eri toimialoilla sekä osaamista muun muassa kiinteistötoiminnan erilaisista sopimusmalleista, sidosryhmätoiminnasta sekä prosessien johtamisesta.

”On hienoa, että saamme kokeneen ja ansioituneen kiinteistöjohtajan ja samalla erikoisosaamista alasta, joka vaatii vahvaa verkostojohtamistaitoa ja substanssiosaamista”, rehtori Arto Maaninen sanoo.

Paltamosta lähtöisin oleva Vesa-Heikki Kemppainen on Oulun yliopiston alumni ja valmistunut rakentamistekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 1992. Hän on tehnyt lähes 20 vuoden uran SSAB:lla ja sitä edeltäneissä yhtiöissä Ruukissa ja Rautaruukissa kiinteistöjohtamisen tehtävissä ja työskennellyt sitä ennen noin 10 vuoden ajan Nokialla kiinteistöjen hallinnan tehtävissä. Uransa alkuvaiheessa hän on työskennellyt eri rakennusliikkeissä.

”OIen erittäin otettu valinnastani Oulun yliopiston kiinteistöjohtajan tehtävään ja olen valmis tekemään oman osuuteni Oulun yliopiston menestyksen eteen kiinteistöasioiden saralla”, Vesa-Heikki Kemppainen toteaa.

Kiinteistöjohtajan rekrytointiprosessi käynnistettiin 11.12.2024. Rekrytointi toteutettiin suorahakuna. Ehdokkaiden haastattelusta ja valinnasta vastasi yliopiston hallituksen asettama valmisteluryhmä. Valmisteluryhmään kuuluivat prosessin alkuvaiheessa yhteistyösuhteiden vararehtorina työskennellyt nykyinen yliopiston rehtori Arto Maaninen, talousjohtaja Pekka Riuttanen, kehitysjohtaja Johanna Bluemink sekä ryhmän sihteerinä henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen.