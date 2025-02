Kokoomuksen pormestariehdokas Sazonov julkisti pormestariohjelmansa – "Tavoitteiden toimeenpano ratkaisee"

Kokoomuksen Helsingin pormestariehdokas Daniel Sazonov on julkistanut pormestariohjelmansa. Ohjelman otsikko on ”Helsinki. Tekemistä vaille parempi.”

”Minulle on sydämen asia, että Helsingillä ja helsinkiläisillä menee hyvin. Olemme kasvava, kilpailukykyinen ja taloudellisesti pärjäävä kaupunki. Meillä on kuitenkin kaikki edellytykset onnistua vielä paremmin. Olen valmistellut pormestariohjelman konkretisoimaan sitä, mikä minun mielestäni on tulevalla valtuustokaudella kaikkein olennaisinta ja mihin minä kiinnittäisin huomiota, jos tulisin valituksi Helsingin pormestariksi,” Sazonov sanoo.

Pormestariohjelman poliittiset tavoitteet jakautuvat kahdeksan alaotsikon alle. Ne pitävät sisällään Sazonovin ajattelua kaikista kaupunkipolitiikkaan kuuluvista asioista ja niiden keskinäisestä yhteensovittamisesta.

”Kaupungin toimiala on laaja ja seuraavallakin kaudella ratkottavia kysymyksiä on paljon. Helsingin koulujen on oltava Suomen ja maailman parhaat. Arjen on sujuttava ja kaikilla liikkumismuodoilla on päästävä kulkemaan. Jokaiselle on löydyttävä oma lääkäri. Kaupungin ja kaupunkilaisten taloudesta on huolehdittava. Alueiden eriytyminen estettävä ja turvallisuuteen panostettava.”, Sazonov kertoo.

”Mitään sektoria ei kuitenkaan voi jättää huomiotta. Siksi olen halunnut kirjoittaa laajan ohjelman, jotta helsinkiläiset saavat mahdollisimman kattavan kuvan ajatuksistani.”

Poliittisten tavoitteiden lisäksi ohjelmassa esitetään Sazonovin ajatuksia toimeenpanosta ja johtamisesta.

”Pormestarin työ on yhdistelmä poliittisen yhteistyön rakentamista ja kaupungin organisaation operatiivista johtamista. Kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisen lisäksi toimeenpanolla on ratkaiseva merkitys. Viimeisenkin valtuustokauden aikana on huomattu monessa yhteydessä, että sillä on väliä, miten ongelmia Helsingin kokoisessa kaupungissa ratkotaan,” Sazonov sanoo.

Lue koko pormestariohjelma tämän linkin takaa.

--

Päätöksentekoa ohjaavat ajatukset tiivistettynä:

1. Helsingin tulee olla kaupunki, jossa jokaisella on vapaus ja mahdollisuus elää omannäköistään elämää. Muistetaan kaikissa päätöksissä, että Helsinki on ennen kaikkea 680 000 helsinkiläisen koti.

2. Jotta Helsinki voi kukoistaa, meidän pitää kieltämisen sijaan sallia ja tehdä enemmän yhdessä: otetaan yritykset, järjestöt, yhteisöt ja helsinkiläiset tekemään parempaa Helsinkiä yhdessä kaupungin kanssa.

3. Nostetaan kunnianhimon tasoa kaikessa mitä teemme: uskotaan tulevaan ja panostetaan kasvuun.

4. Herätetään Helsingin keskusta horroksesta. Helsinki ansaitsee keskustan, joka on vetovoimainen ja täynnä elämää.

5. Vahvistetaan helsinkiläisten oppimista. Kouluissa opitaan elämän tärkeät taidot: laskeminen, lukeminen ja kirjoittaminen. Lisätään peruskoulujen oppituntimääriä ja panostetaan painotettuun opetukseen.

6. Varmistetaan että palveluita saa ja lääkärille pääsee. Helsingin pitää kannatella, kun elämä kolhaisee ja tarjota paras mahdollisen apu, kun terveys sitä vaatii.

7. Jokaisen asuinalueen tulee olla elinvoimainen ja viihtyisä. Arjen pitää toimia ja palveluiden pelata. Varmistetaan kaupungin eri osien omaleimaisuus ja vehreys – harmaan laatikkokaupungin sijaan.

8. Asukkaat päättävät millä kulkevat, eivät poliitikot. Helsinkiläinen on jalankulkija, pyöräilijä, joukkoliikenteen käyttäjä ja autoilija, moni jopa samassa persoonassa.

9. Helsingin on oltava turvallinen kaupunki jokaiselle asukkaalle ja vierailijalle. Tämä koskee niin arkielämää kuin kriiseihin ja konflikteihin varautumista.

10. Kaupungin rahankäytön on oltava järkevää. Jokainen helsinkiläisiltä kerätty euro tulee käyttää vastuullisesti ja harkiten.”



Lisätiedot:

Daniel Sazonov

pormestariehdokas

+358 45 1296812

daniel.sazonov@gmail.com