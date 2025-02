Kananmunia vedetään takaisin varotoimenpiteenä

Kananmunapakkaamo DAVA Foods Finland Oy vetää takaisin markkinoilta kananmunia varotoimenpiteenä salmonellariskin vuoksi. Takaisinveto koskee vain kananmunia, joihin on suoraan kananmunaan painettu leima 2FI634322 tai 2FI634327. Näitä munia on myyty seuraavissa pakkauksissa kahdella eri parasta ennen -päivämäärällä:

Kultamuna Vapaa S/M18, rasian EAN-koodi 6431000000808

Parasta ennen: 17.3.

Kultamuna Vapaa S/M10, rasian EAN-koodi 6431003105302

Parasta ennen: 6.3. tai 17.3.

Kultamuna Vapaa M/L15, rasian EAN-koodi 6431003159459

Parasta ennen: 6.3. tai 17.3.

Kultamuna Vapaa XL6, rasian EAN-koodi 6431005064683

Parasta ennen: 17.3.

Kotimaista Vapaa M10, rasian EAN-koodi 6414893094918

Parasta ennen: 6.3. tai 17.3.

Pakkaaja: DAVA Foods Finland Oy

Kotimaista Vapaa L15, rasian EAN-koodi 6438460328329

Parasta ennen: 6.3. tai 17.3.

Pakkaaja: DAVA Foods Finland Oy

Omavalvonnan näytteenoton yhteydessä munamassan raaka-aineessa on todettu salmonellaa. Kuluttajapakatut kananmunat vedetään takaisin varotoimenpiteenä. Kypsennettynä kananmunan käyttäminen on turvallista. Takaisinveto koskee vain kahden kanalan (2FI634322 tai 2FI634327) kananmunia kahdella parasta ennen päiväyksellä 6.3. tai 17.3.2025. Tuotteita on myyty S-ryhmän, Keskon ja Pick N Payn myymälöissä.

Ohjeistamme kuluttajia, joilla on kotonaan näillä kananmunaleimoilla ja päivämäärillä merkittyjä kananmunia, hävittämään kyseiset kananmunat sekajätteenä tai palauttamaan ostamansa tuotteet ostopaikkaan. Pahoittelemme aiheutunutta vaivaa.

Kuluttajayhteydenotot: myynti@davafoods.fi

Lisätietoja tarvittaessa (varmimmin 28.2.2025 klo 9-10.30) toimitusjohtaja Juha-Petri Jokiselta.