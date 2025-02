Kärsämäen Juustoportin laajennus on nyt valmis

Helpotusta ruuhkahuippuihin

Uusi laajennus ja lisäpaikat tekevät käynnistä ja aterioinnista sujuvampaa, erityisesti sesonkiaikojen ruuhkahuippuina. Laajennetussa ravintolassa on nyt enemmän tilaa, ja ryhmämatkailijoiden on mahdollista varata kabinetti ennakkoon.

Helppoa ja mutkatonta

Juustoportti on siisti ja monipuolinen taukopaikka aivan nelostien varrella. Pihassa on Nesteen tankkauspiste, sähköautojen latausasema ja runsaasti pysäköintitilaa.

Pysähdys onnistuu vaivattomasti myös isommalla porukalla. Ruokailuvaihtoehtoina ovat monipuolinen noutopöytä ja à la carte -lista. Pieneen nälkään löytyy suolaisia ja makeita herkkuja vitriinistä. Tuliaiset voi hankkia herkkumyymälästä tai laajasta juustotiskistä, ja lisäksi tarjolla on tuotteita ruoanlaittoon ja sisustukseen.

Ryhmille

Sujuvan vierailun varmistamiseksi ryhmien kannattaa ilmoittaa tulostaan etukäteen. Samalla on helppoa sopia tarjoiluista ja palveluista ryhmän tarpeisiin sopiviksi.

Tietoa Juustoportin liikenneasemista

Juustoportin liikenneasemilla on päivittäin tarjolla noutopöytä sekä annoksia à la carte -listalta. Pieneen nälkään löytyy vitriinistä itse täytettyjä panineja ja sänäreitä eli lämmitettyjä leipiä. Kahvin seuraksi voi valita vaikkapa leipäjuustoa lakkahillolla.

Juustotiskillä on tarjolla laaja valikoima kellaroituja erikoisjuustoja, joita voi maistella ennen ostopäätöstä. Myymälässä on Juustoportin omien tuotteiden ja päivittäistavaroiden lisäksi laadukkaita pientuottajien tuotteita. Auton tankkaus (pl. Mäntsälä) ja sähköautojen suurteholataus onnistuvat kätevästi käynnin yhteydessä. Lisäksi tarjolla on kokouspalveluita erilaisiin tarpeisiin.

Juustoportti-ketju valittiin vuoden 2022 taukopaikaksi Tilausajokuljettajat ry:n toimesta. Tämä tunnustus on kiitos pitkäjänteisestä työstä tielläliikkujien hyväksi. Valinnan perusteluissa korostettiin Juustoportin sitoutumista asiakastyytyväisyyteen. Juustoportilla on liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa.

Missä päin Suomea sitten pysähtyykin, Juustoportti tarjoaa aina siistin ja viihtyisän taukopaikan.