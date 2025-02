Senioripäivä Museo Milavidassa 5.3.

Eläkeläisten pääsymaksu on keskiviikkona 5.3. vain 2 € Museo Milavidassa Näsilinnassa. Teemana päivälle on muoti, sillä Milavidan Muodin huipulla -näyttely on esillä vielä 16.3. saakka. Klo 11.30 ja 13 voi osallistua Senioripäivän teemaopastukselle, Hovista Catwalkille.