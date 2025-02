Tuska 2025: Ohjelma valmis – artistikattaus vahvistuu yhdeksällä esiintyjällä

Helsingin Suvilahdessa 27.–29. kesäkuuta juhlittava Tuska 2025 on julkistanut roppakaupalla monipuolista, niin kansainvälistä kuin kotimaista tummanpuhuvaa ohjelmistoa. Tuska 2025 ohjelma on nyt valmis.

Uusina esiintyjinä Suvilahdessa nähdään juuri Helsingin jäähallissa valloittanut amerikkalainen metalcore-suuruus Motionless In White, hurjassa nosteessa oleva ja monisyistä hardcore punkia soittava amerikkalainen Knocked Loose, kotimaisen metallin pitkäaikainen johtotähti Mokoma, taannoin uuden “Reset”-albumin julkaissut Suomen industrial metal -ylpeys ja sick diskoa junttaava Turmion Kätilöt, äskettäin Suomessa kolmella klubikeikalla hurmannut viulua metalcoreensa yhdistävä ruotsalainen Imminence, elektrogoottimetallia ja djentcorea veistelevä japanilainen visual kei -yhtye JILUKA, YUP-yhtyeestä tunnetuksi tullut laulaja, lauluntekijä ja taiteen moniottelija Jarkko Martikainen, vaasalainen grindcore-duo Vähäkyrö Drive-By sekä palkittu koomikko Kaisa Pylkkänen.

Ohjelmaan on äskettäin lisätty myös yksittäisinä julkaisuina hellankoukkuakin kuumempi death core -jyrä Slaughter To Prevail, englantilainen äärimetallilegenda Cradle of Filth, omissa sfääreissään tiluttava DragonForce sekä melodisen death metallin ykköskentällinen, ruotsalainen The Halo Effect.

Bad Wolves on valitettavasti joutunut perumaan Tuska-esiintymisensä kiertuesuunnitelmien muututtua.

Tuska 2025 -ohjelma artistien esiintymispäivittäin:

Perjantai 27.6.2025

In Flames, Electric Callboy, Cradle of Filth, Knocked Loose, DragonForce, Tarja, Marko Hietala, Imminence, Bambie Thug, Skynd, Endstand, Blood Command, Tyrantti, Horizon Ignited, Bokassa, Enemies Everywhere, Intrepid, Vähäkyrö Drive-By, Call From Abyss, DOL, Falling From Grace

Lauantai 28.6.2025

Powerwolf, Slaughter To Prevail, Orbit Culture, Mokoma, The Halo Effect, Alcest, Wind Rose, Insomnium, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Cemetery Skyline, Thrown, Charlotte Wessels, Jiluka, Eihwar, Arion, Jarkko Martikainen, Royal Sorrow, Sepulchral Curse, Countless Goodbyes, Sorretun Voima, Bisa, Distant Stares, Nameles

Sunnuntai 29.6.2025

Lorna Shore, Motionless In White, Apocalyptica, Nothing More, Turmion Kätilöt, Battle Beast, Kim Dracula, Polaris, Whitechapel, Korpiklaani, Cyan Kicks, Havukruunu, Octoploid, Cryptic Hatred, The Vantages, Noiduin, Kaisa Pylkkänen, Ashes In The Fall, Lights To Remain

Tarkat esiintymisaikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Liput

Kaikki lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä ja Lippu.fi:ssä.

Yhden päivän liput alk. 149,00€

Kahden päivän liput alk. 209,00€

Kolmen päivän liput alk. 239,00€

Yhden päivän VIP-liput alk. 229,00€

Kolmen päivän VIP-liput alk. 389,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

Yhteistyössä: ​​Helsinki, Karhu, Redi ja Radio City

TUSKA 27.–29.6.2025

Helsinki, Suvilahti

