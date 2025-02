Keikalla. Näyttely Kajaanin kaupunginteatterin kiertuearjesta

Kajaanin kaupunginteatteri on yksi viidestä Suomessa alueteatteritoimintaa tekevästä teatterista, ja se kiertää pääasiassa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Alueteatteri vie teatteritaidetta sinne, missä ihmiset eivät muuten pääse seuraamaan esityksiä. Valokuvanäyttely kertoo tärkeästä työstä laajemmalle yleisölle.

Näyttelyssä pääosan saavat ihmiset työnsä ääressä ja ihme, joka alueteatteritoimintana tunnetaan. Näyttelyssä ei kuvata teatteriesityksiä vaan kaikkea muuta, mitä liittyy esityksen viemiseen kotinäyttämöltä maailmalle: auton pakkausta, tavaroiden purkua, tanssimaton rullaamista, lamppujen ripustusta, piuhan vetoa, kuorma-auton peruutusta, trussin kantamista, äänen avaamista, kahvin juontia ja autossa istumista.

Alueteattereiden harteilla on teatteripalvelujen alueellinen saatavuus eri puolilla Suomea, ja niillä on tärkeä merkitys myös kulttuurisen hyvinvoinnin edistäjinä sekä paikkasidonnaisten tarinoiden ja kokemusten välittäjinä. Minna Hyvösen valokuvat kertovat siitä arkisesta työstä, joka useimmiten jää piiloon meiltä katsojilta. Teatterimuseo haluaa hänen kuviensa välityksellä nostaa esiin alueteatteritoimintaa ja sen merkitystä tässä ajassa, jossa esittävien taiteiden toimintaedellytyksiä heikennetään eri puolilla Suomea.

Minna Hyvönen on 39-vuotias valokuvaaja ja teatterityöläinen. Hän on toiminut Kajaanin kaupunginteatterin palveluksessa tuotantojärjestäjänä, tarpeistonhoitajana ja -valmistajana, kuiskaajana, näyttämötyöntekijänä, pukijana, yleisroudarina ja kulissipainona vuodesta 2006. Kokemusta teatteritaiteen tekemisestä on kertynyt niin Kajaanin kaupunginteatterin Kauppakadun päänäyttämöltä, kuin alueteatteriryhmän mukana.

Valokuvauksen ja teatterikuvauksen pariin Hyvönen päätyi ihailtuaan ensin aikansa kuvaajakollegojen työtä ja tarjoutumalla sitten kuvaamaan kaikkea mikä lavalla liikkuu. Esiintyvä ihminen on kiitollisin kuvauskohde ja esityskuvauksen lisäksi dokumentaarinen hetkien taltiointi on lähellä hänen sydäntään.

Kajaanin kaupunginteatterin lisäksi Hyvönen on kuvannut myös muiden kajaanilaisten taideyhteisöjen, kuten Routa Companyn tanssiteoksia ja Vaara Kollektiivin teatteritapauksia, Rauniokaupunki ry:n poikkitaiteellisia tempauksia sekä yksittäisten taiteilijoiden töitä.





Miksi juuri tämä aihe? Alueteatteri on parasta mitä teatterityöläinen voi tehdä housut jalassa. Vai mitä muuta voi sanoa lajista, jossa esitykset viedään nähtäville heille, jotka eivät välttämättä muuten teatteriin pääse; kouluihin, päivä- ja hoivakoteihin, pienten paikkakuntien kulttuurisaleihin ja syrjäkylien työväentaloille tai kirjaston nurkkaan, joko henkilöautolla kaikki tavarat matkalaukussa tai sitten isolla kuormurilla, joka on lastattu perälautaan asti lavasteita, pukuja ja teatteritekniikkaa. Kajaanissa kaiken kokoiset esitykset tehdään tietysti kunnianhimoa säästämättä ja taidosta tinkimättä. (Minna Hyvönen)



Keikalla – Kajaanin kaupunginteatterin alueteatteriryhmä esittää on avoinna yleisölle 4.3.–31.8.2025.