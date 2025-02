Nuorten Uskalla Yrittää 2025 -kilpailu: Kainuun aluekilpailusta finaaliin jatkaa neljä harjoitusyritystä

Kainuusta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Ratsutalli Leppäkerttu NYT

Kajaanin keskuskoulu, Kajaani

Liikeidea: Yritys tekee itse keppihevosia sekä niiden varusteita myyntiin ja tilauksesta.

Palkintoperusteet: Rohkealla yrittäjällä on pitkä harrastuneisuus takana. Yritys on tunnistanut oman markkina-asemansa ja kohderyhmänsä sekä löytänyt kanavat, joissa tavoittaa asiakkaat. Hinnoittelu on selkeää. Yritys tuo hienosti esiin, että keppishevosharrastus on myös aikuisille.





Paras NYT-yritys – toinen aste: DigiPalvelutPatrikainen NYT

Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Liikeidea: Yritys tarjoaa räätälöityjä interaktiivisen viihteen, sekä 3D-mallinnuksen & tulostuksen palveluita.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on määrätietoinen konsepti ja yritys antaa ammattimaisen vaikutelman, yksityiskohdat on mietitty huolella. Yritys on myös saanut jo ulkopuolista rahoitusta kalustehankintoihin.





Paras liikeidea: Tessa’s Living Colours NYT

Kainuun Ammattiopisto, Kajaani

Liikeidea: Yritys tarjoaa esteetöntä ja asiakkaan toiveisiin räätälöityä valokuvauspalvelua. Yrityksen tavoitteena on tehdä valokuvauksesta saavutettavaa kaikille.

Palkintoperusteet: Perinteiseen yritysideaan on tuotu keskeiseksi saavutettavuus ja kestävä kehitys on huomioitu hienosti toiminnassa. Yritys tuo hienosti esiin, kuinka tuo omaa sieluaan mukaan valokuvaukseen. Yrityksellä on selkeä konsepti saavutettavaan valokuvaukseen.

Paras tuote: Putiikki Diisa NYT

Lehtikankaan koulu, Kajaani

Liikeidea: Yritys valmistaa ja myy lemmikeille tarvikkeita, joissa käytetään paljon kierrätysmateriaaleja. Lisäksi yritys myy itsevalmistettuja herkkuja lemmikeille.

Palkintoperusteet: Yritys pyrkii valmistamaan kaiken kierrätysmateriaaleista ja minimoi hukkaan menevät palat. Kaikki tuotteet tehdään itse käsityönä. Yrittäjä on selkeästi omistautunut työlleen ja aikoo jatkaa yritystoimintaa.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavat palkinnot:

Paras palvelu: Pintamaalarit NYT

Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Liikeidea: Yritys uusii kotien pintoja.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on vahvaa osaamista ja ammattitaitoa. Selkeä palvelu, jolle on tarvetta ja kysyntää. Kyseessä on ”valmis paketti”, jolla on selvästi valmiudet oikeaan yritystoimintaan. Yrittäjät ovat miettineet tarkkaan toiminta-alueen, kohderyhmän ja asiakashankinnan. Yritys kiinnittää huomiota myös ekologisuuteen.

Paras messupiste: Desire It NYT

Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Liikeidea: Yritys valmistaa herkullisia leivonnaisia erikoisruokavalioita huomioiden.

Palkintoperusteet: Kaunis ja tarkkaan mietitty esillepano. Yrittäjillä oli yhtenäiset asusteet ja hinnat olivat selkeästi näkyvillä. Myyntipisteellä oli vaikuttava diashow, jossa esiteltiin yrityksen talouden tunnuslukuja.

Paras myyntipuhe: ia.korut NYT

Kajaanin keskuskoulu, Kajaani

Liikeidea: Yritys valmistaa ja myy koruja.

Palkintoperusteet: Selkeä ja reipas esiintyminen. Toivat selkeästi esille tuotteen, mitä tekevät sekä hinnoittelun. Kertoivat selkeästi somekanavat, joista heidät löytää. Kutsuivat myyntipuheessaan vierailemaan messupisteelle.

Tapahtumassa palkittiin myös alueellinen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja

Tänä vuonna jokaisessa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa palkitaan myös yrittäjyyskasvatusopettajia. Kajaanin tapahtumassa tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa jaettiin Anne Alasalmelle Kainuun ammattiopistosta, Kajaanista.

Alasalmi on toiminut oppilaitoksen hius- ja kauneudenhoitoalan yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen opettajana useiden vuosien ajan. Hänen asenteestaan huokuu yrittäjämainen innostus niin opiskelijoiden opettamisessa, ohjaamisessa kuin kasvattamisessa. Itsekin yrittäjänä toimiva Alasalmi ylläpitää osaamistaan aktiivisesti ja hyödyntää laajaa alueellista verkostoaan myös opetustyössä.

Kainuun Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Kainuun oppilaitoksista:

Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Kajaanin Keskuskoulu, Kajaani

Kajaanin Lukio, Kajaani

Kajaanin Lyseo, Kajaani

Lehtikankaan koulu, Kajaani

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo





Kainuun aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Ari Heikkinen, Toimitusjohtaja, Kajaanin Ranch

Kari Heikkinen, Yritysneuvoja, Kajaanin kaupunki / Elinvoimapalvelut

Markus Kalermo, KAJAANITECH.FI

Olli Kähkönen, Yrittäjä, The Great Escape

Jenni Kärki, Yrittäjä, Valona kristallit & soinnut

Miika Moilanen, Toimitusjohtaja, Go Vuokatti, Megazone

Birit Oksman, Projektipäällikkö, vt. toimitusjohtaja, Kainuun yrittäjät

Ville Pennanen, Pankinjohtaja, OP Kainuu

Seppo Räisänen, Yritysneuvoja, Kajaanin kaupunki / Elinvoimapalvelut

Sari Voutilainen, Yrittäjä, Sydänjuuren hoitola





Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat:

Anu Meriläinen, Yritysasiantuntija, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Jenni Tervonen, Asiakkuuspäällikkö, OP Kainuu

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 23.–24.4.2025 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Ateenassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja





Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Ruotsissa toteutetun laajan tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma tukee erityisesti nuoria, joiden vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja, auttaa akateemisesti epävarmoja nuoria tunnistamaan vahvuuksiaan ja innostaa tyttöjä kokeilemaan yrittäjyyttä. Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka.

Vuonna 2025 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 500 NYT-yritystä ja yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2024 yli 6 600 opiskelijaa yli 350 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Lisätietoja Kajaanin aluetapahtumasta ja haastattelupyynnöt:





Jere Ronkainen

Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut

050 400 4724

jere.ronkainen@nuortennyt.fi

Haastattelupyynnöt ja valokuvat:

Mari Lehtonen

Viestinnän asiantuntija

p. 040 4508 307

mari.lehtonen@nuortennyt.fi