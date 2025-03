KUTSU: 100 litraa sahtia -elokuvan kriitikko- ja lehdistönäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa ja Oulussa – lehdistötilaisuus Helsingissä 11.3.

Maanantai 10.3.

Oulu, Elokuvateatteri Star, sali 2, klo 9.30

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2, klo 10

Turku, Finnkino Kinopalatsi, sali 3, klo 14.15

Tiistai 11.3.



Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2, klo 9.30 (Finnkino Tennispalatsin ovet avataan klo 9.20)

Näytöksen jälkeen (klo 11) elokuvan käsikirjoittaja ja ohjaaja Teemu Nikki sekä pääroolien esittäjät Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka ovat haastateltavina ja kuvattavina Wine & Movies -loungessa. Ilmoita haastattelu- ja kuvaustoiveesi: antero.alhonen@nelonenmedia.fi



Tampere, Finnkino Plevna, sali 4, klo 9.30



Keskiviikko 12.3.

Kuopio, Finnkino Scala, sali 3, klo 10

Torstai 13.3.

Joensuu, Elokuvateatterkeskus Tapio, sali 3, klo 10

Maanantai 17.3.



Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 10

100 litraa sahtia saa ensi-iltansa 28.3.2025

100 litraa sahtia on maailman sahtipääkaupunki Sysmään sijoittuva komedia, jossa siskokset Pirkko (Elina Knihtilä) ja Taina (Pirjo Lonka) ovat jatkaneet sukunsa pitkää perinnettä sahdin valmistajina. Kylällä jokainen haluaa osansa maineikkaasta juomasta, vaikka maksukykyä ei aina löytyisikään. Yllättäen kotikonnuille tekee paluun sisarustrion kolmas - Päivi (Ria Kataja), ja tilaa siskoiltaan häihinsä ei enempää eikä vähempää kuin sata litraa sahtia. Pirkko ja Taina panevat tuumasta toimeen täydellisen satsin valmistamiseksi. Pelissä on sekä perhesuhteet että maine. Prosessiin kuuluva maistelu kuitenkin venähtää, ja Sysmän kulta hulahtaa kokonaisuudessaan itse panijoiden sekä kyläläisten kitusiin. Pian häihin on enää alle kaksi vuorokautta aikaa, ja siskosten on keksittävä keino miten toimittaa juhliin luvatut sahdit. Alkaa taistelu aikaa vastaan, ja tilanteen korjaamiseksi käytetään kaikki mahdolliset keinot.