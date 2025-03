Haso vahvistaa asiakaspalvelua ja palvelutuotantoa

Haso on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tämän vuoksi kehitämme aktiivisesti rakenteita, toimintamalleja ja prosesseja vastaamaan paremmin nykyistä ja tulevaa yhtiön kokoluokkaa. Yhtiöllä on nyt noin 6 700 kotia ja 12 000 asukasta. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli noin 71 M€ ja hallinnoimme yli miljardin euron kiinteistökantaa. Tulevina vuosina valmistuu 12 uutta kohdetta, jolloin asuntoja on jo 7 800 eri puolilla Helsinkiä. Tuolloin yhtiön liikevaihto nousee yli 100 M€:n.

Saumattoman palveluprosessin varmistamiseksi Haso siirtyy vuoden 2025 aikana organisaatiomalliin, jossa asiakaspalvelua, palvelutuotantoa sekä kiinteistöjen huoltoa ja ylläpitoa johdetaan yhtenä palvelukokonaisuutena. Voidaksemme vastata toimintaympäristön muutokseen keskitämme lisäksi myynnin, markkinoinnin ja asukasyhteistyön yhdeksi johtamisen kokonaisuudeksi.

Asiakaspalvelu- ja palvelutuotantojohtaja on osa strategista uudistusta

Olemme käynnistäneet asiakaspalvelu- ja palvelutuotantojohtajan rekrytoinnin. Jatkossa hän vastaa johtoryhmässä tulosvastuullisesti asiakaspalvelun, palvelutuotannon, kiinteistöhuollon ja kunnossapidon kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja kehittämisestä.

Selkeyttämällä asiakaspalvelun ja palvelutuotannon kokonaisvastuuta tavoitteenamme on ennen kaikkea parantaa asukaskokemusta, tehostaa toimintaa ja tukea kumppani- sekä henkilöstötyytyväisyyttä. Samalla vahvistamme myyntiä, markkinointia ja asukasyhteistyötä.

Yhtiö jatkaa toimintaansa nykyisillä vastuualueilla, kunnes asiakaspalvelu- ja palvelutuotantojohtaja on rekrytoitu.