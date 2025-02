Väitös: Korona-ajan etätyö opetti uutta työyhteisöjen vuorovaikutuksesta

FM Rasa Jämsenin väitöskirjassa tarkasteltiin, miten etätyö muovaa työyhteisön teknologiavälitteistä vuorovaikutusta, ja miten vuorovaikutus puolestaan muovaa kokemusta etätyöstä. Tutkimuksen aineisto kerättiin koronaviruspandemian aikana, jolloin tietotyöntekijät työskentelivät lähes kokonaan etänä.

Kokemusta etätyöstä rakennetaan vuorovaikutuksessa ja suhteessa lähityöhön

Tutkimuksen tulokset osoittavat, etteivät kokemukset etätyöstä olleet pandemia-aikana yksiselitteisesti myönteisiä tai kielteisiä, vaan käsitykset etätyöstä heijastelivat sitä, millaista vuorovaikutus ja yhteistyö oli teknologian välityksellä. Jotkut kokivat etätyön vähentävän työyhteisöltä saatavaa tukea, mutta samaan aikaan moni tiimi päätyi kehittämään käytänteitään niin, että yhteistyö koettiin jopa aiempaa toimivammaksi. Myös alustoilla ja tiloilla havaittiin olevan oma roolinsa kokemusten muotoutumisessa.

"Etätyöntekijöiden kokemuksissa toistui usein odotus siitä, että tiedonkulku tai kollegoihin tutustuminen olisi helpompaa toimistolla."

”Etätyökokemuksiin liittyvät myös odotukset vuorovaikutuksesta lähityössä. Etätyöntekijöiden kokemuksissa toistui usein odotus siitä, että tiedonkulku tai kollegoihin tutustuminen olisi helpompaa toimistolla. Toisaalta koettiin, että etätyössä pystyy paremmin hallitsemaan sitä, kuinka paljon on tekemisissä työyhteisön muiden jäsenten kanssa, ja näin varaamaan itselleen vaikkapa keskeytyksetöntä työaikaa. Tällaisia odotuksia oli myös työntekijöillä, joilla ei ollut ollenkaan kokemusta toimistolla työskentelemisestä sen hetkisen työyhteisön kanssa”, Jämsen toteaa.

Korona-aika opetti etätyöhön, eikä siitä haluta enää luopua

Vaikka etätyö itsessään ei ole uusi ilmiö, pandemiarajoitusten ohjaama etätyöskentely oli laajuudeltaan poikkeuksellista. Tuoretta tutkimustietoa tarvitaankin selittämään sitä, miksi niin moni työntekijä halusi jatkaa etätyössä myös pandemia-ajan jälkeen, ja miksi ”toimistopakoista” on tullut aikamme kiistanalainen puheenaihe. Työyhteisöjen vuorovaikutuksessa rakentui resilienssiä muutosten kohtaamiseen, mutta myös käytänteitä, jotka tekivät etätyöstä mielekästä ja palkitsevaa.

”Tulevaisuuden työelämän suunnittelussa huomio pitäisi kiinnittää ennen kaikkea työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteisiin.”

”Neuvotteluja siitä, työskennelläänkö työpaikoilla jatkossa etä- tai hybridityössä, ja missä määrin, käydään nyt sellaisten ihmisten välillä, jotka ovat saattaneet tehdä paljonkin työtä sopeutuakseen etätyöhön korona-aikana. Tulevaisuuden työelämän suunnittelussa huomio pitäisikin kiinnittää ennen kaikkea työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteisiin. Hybridityössä voidaan aidosti saada parhaat puolet irti sekä etä- että lähityöstä, jos neuvotteluissa osataan ottaa huomioon erilaiset kokemukset, odotukset ja normit.”

FM Rasa Jämsenin viestinnän väitöskirjan tarkastustilaisuus "Navigating the Perceptions of Technology-Mediated Communication in Remote Work during the COVID-19 Pandemic" järjestetään lauantaina 8.3.2025 klo 12 alkaen yliopiston vanhassa juhlasalissa S212 Seminarium-rakennuksessa. Vastaväittäjänä toimii professori Jennifer L. Gibbs (University of California Santa Barbara) ja kustoksena professori Anu Sivunen (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuuden kieli on englanti.

Linkki julkaisuun: https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_100390

Lisätietoja:

Rasa Jämsen, +358504708310, rasa.p.jamsen@jyu.fi