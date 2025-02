Aluehallitus käsittelee 3.3. vammaispalvelujen myöntämiskriteerejä ja sosiaalipalveluja koskevia liikkeenluovutuksia – listalla myös lausunto Kela-korvausten valinnanvapauskokeilusta

Pirkanmaan hyvinvointialueelle Hyvän mielen työpaikka -merkki 19.2.2025 11:28:42 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on myönnetty Hyvän mielen työpaikka -merkki tunnustuksena sitoutumisesta edistää työntekijöiden mielenterveyttä tukevia käytäntöjä. Merkki ei tarkoita sitä, että mielenterveysasiat olisivat organisaatiossa kaikilta osin jo kunnossa, vaan se on osoitus siitä, että organisaatio on sitoutunut kehittämään ja vahvistamaan työntekijöiden mielenterveyttä.