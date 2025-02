Vaateliike Kekäleen työnhakijamäärät hurjassa kasvussa – “yhä useampi hakija kysyy hakuprosessin varrella vastuullisuudesta ja tekee arvovalintoja”

“Tänä vuonna hakijamäärät ovat selvästi kasvaneet: olemme saaneet esimerkiksi tammikuussa seitsemään kesätyöntekijähakuumme lähes 1000 hakemusta, mikä on yli 700 hakemusta enemmän kuin viime vuonna samoihin hakuihin", Kekäleen HR-päällikkö Hanna Jouha kertoo.



“Vaateala olisi monelle mieluinen ja inspiroiva työympäristö. Haastatteluissa tulee kuitenkin ilmi hakijoiden henkinen este, sillä maapallon resusrssien ylikulutuksen tiedostavat hakijat eivät haluaisi bulkkivaatekauppaan töihin. Siksi monet hakijat kysyvät meiltä avoimesti yrityksemme vastuullisuustyöstä rekryprosessin eri vaiheissa”, Jouha kertoo.



““Osta vähemmän, pidä enemmän” -filosofiamme on vaatealalla poikkeuksellinen. Uskomme, että hakijamäärien nousu johtuu yleisen työllisyystilanteen lisäksi siitä, että moni kokee Kekäleen filosofian omakseen ja vastavoimaksi pikamuodin alati kiihtyvän kulutustahdin keskellä”, Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle arvioi.



Kekäle on panostanut filosofiansa välittymiseen niin brändimarkkinoinnissa kuin rekryprosessissa. Kekäle on koonnut rekrytoinnin ja perehdytyksen tueksi Kekäleen kulttuurin käsikirjan, joka on vapaasti luettavissa ja antaa hakijalle syvemmän ymmärryksen yrityksessä työskentelystä jo ennen hakemuksen lähettämistä.



Vastuullisuus kietoutuu yrityksen tavoitteeseen myydä asiakkaalle lempivaatteita, joille kertyy paljon käyttökertoja. Henkilökohtainen asiakaskohtaaminen, aitoja tarpeita kartoittava myyntityö ja vaatteen elinkaarta pidentävät palvelutuotteet vaatehuollon opastuksesta second handiin ovat suuri osa työtä Kekäleellä.

Myyjän työ on tällaisessa ympäristössä erilaista ja siksi Kekäle panostaa aktiivisesti yli 200-henkilöisen henkilökuntansa kouluttamiseen.



“On hienoa, että hakijat avoimesti arvioivat yrityksen arvoja suhteessa omiinsa. On todella merkityksellistä, mihin päätämme käyttää työtuntimme: kestävämmän kulutuskulttuurin rakentamiseen vai avaruuteen asti näkyviä vaatejätevuoria kasvattavan ostohuuman kiihdyttämiseen. Olen ylpeä jokaisesta kekäleläisestä, joka on tuntenut kutsun olla mukanamme vaatealan asennemuutoksen luomisessa”, Joonas Kekäle toteaa.