Atte Harjanne: Tavoitteena päiväkotiarki, jossa on enemmän aikuisia

“Rakastan kotikaupunkiani Helsinkiä ja haluan olla mukana rakentamassa kaupunkimme seuraavia askeleita kohti tulevaa”, kertoo kuntavaaleissa ehdolle asettuva vihreä kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki. Sinnemäki on ollut ehdolla kaikissa kuntavaaleissa vuodesta 2004 ja tullut joka kerta valituksi valtuustoon. Kansanedustajana hän ehti toimia neljä kautta ennen apualaispormestarin ja apulaiskaupunginjohtajan tehtäviä. Päätös asettua ehdolle kuntavaaleissa viidennen kerran edelsi tällä kertaa pitkää harkintaa. “Maailmassa ja Suomessa eletään levottomia aikoja. Tällaisina aikoina päätöksenteossa tarvitaan monipuolisia näkökulmia ja vahvasta kokemuksesta on hyötyä”, hän toteaa ratkaisustaan. Viidettä kautta valtuustossa motivoi myös se, että ilmastotyö maailmassa edellyttää kunnianhimoisten kaupunkien toimintaa, kun valtioiden sitoutuminen ympäristötavoitteisiin on tällä hetkellä heikkoa niin Suomessa kuin maailmalla. “Helsinki on ollut yksi vaikuttavia ilmastotekoja tekevi