/// KORJAUS /// Kuntaliitto ja puoluesihteerit vetoavat yhdessä kuntavaalien hyvän keskusteluilmapiirin puolesta

Kuntavaalit järjestetään 13. huhtikuuta 2025, ja keskustelu käy jo vilkkaana eri puolilla Suomea. Kuntaliitto ja puolueiden puoluesihteerit vetoavat kunnioittavan ja rakentavan keskusteluilmapiirin puolesta kuntavaaleissa sekä niiden jälkeisessä päätöksenteossa.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kiittää puolueita mukaan lähtemisestä ja muistuttaa, että kuntavaaleissa päätetään jokaisen suomalaisen arjesta, hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta, joten aikaa ei kannata käyttää eripuran lietsomiseen.

– Kunnissa ratkaistaan tulevina vuosina niin isoja ja koko Suomelle merkityksellisiä asioita, että tulevien päättäjien on syytä tehdä päätöksiä hyvässä yhteistyössä ja ratkaisuja hakien. Tehkää hyviä päätöksiä lasten ja nuorten tulevaisuuden eteen, älkää pilatko tätä mahdollisuutta riitelemällä.

Kuntavaalit ovat keskeinen vaikuttamisen paikka suomalaisessa demokratiassa. Vaalien onnistuminen edellyttää kuitenkin kaikilta osapuolilta kunnioittavaa, asiallista ja rakentavaa vuoropuhelua – niin ehdokkailta ja kampanjatiimeiltä kuin myös äänestäjiltä.

Vetoomuksessa puolueet sitoutuvat edistämään turvallista, erilaisia mielipiteitä kunnioittavaa ja loukkaamatonta vaalikampanjointia:

– Emme hyväksy minkäänlaista ehdokkaisiin kohdistuvaa väkivaltaa, uhkailua tai painostamista, epäasiallista viestintää tai valheellisten tietojen levittämistä, puoluesihteerit ja Kuntaliitto painottavat.

Kuntaliiton tuore Kuntapäättäjätutkimus (n=1700) paljastaa, että kuntien päätöksentekoilmapiiri on kehittynyt parempaan suuntaan. Yli puolet (56 %) tutkimukseen vastanneista kuntapäättäjistä kuitenkin arvioi, että julkinen keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri vaikuttaa merkittävästi oman kunnan toimintaedellytyksiin tulevalla valtuustokaudella.

Paikallispolitiikkaan mukaan lähteminen ei saa olla pelottavaa. Avoimuus ja rohkeus politiikassa tarkoittaa vaikeiden keskustelujen käymistä tavalla, joka rakentaa siltoja eikä pura niitä.

Päätöksentekoilmapiiriin voi vaikuttaa jokainen päättäjä, valtuusto ja kunta itse. Hyvä keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri parantaa kuntien mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kuntaliitto tarjoaa tukea hyvään yhteistyöhön ja päätöksentekokulttuuriin, kun uusi valtuustokausi alkaa.

Mukana puolueista ovat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta, KD, RKP, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Kannustamme kaikkia muitakin ehdokkaita asettavia puolueita ja valitsijayhdistyksiä huomioimaan mainitut periaatteet vaalikampanjoissaan.

Kuntaliitto ja puoluesihteerit yhdessä:

Vetoomus keskusteluilmapiirin puolesta vuoden 2025 kuntavaaleissa



Kuntavaalit pidetään huhtikuun 13. päivä, ja poliittinen keskustelu käy jo vilkkaana. Kuntaliitto ja puoluesihteerit vetoavat yhteisesti kaikkiin ehdokkaisiin, kampanjatiimeihin ja äänestäjiin hyvän keskustelu- ja päätöksentekoilmapiirin puolesta.

Kuntavaalit ovat kuntalaisten merkittävin vaikuttamismahdollisuus omaan lähidemokratiaansa. Vaalit ovat suomalaisen demokratian kulmakivi, ja niiden onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolten kunnioittavaa, rehellistä ja rakentavaa vuoropuhelua.

Vaalikampanjointi tarjoaa mahdollisuuden esitellä omia tavoitteita ja ratkaisuja kuntien tärkeisiin kysymyksiin. Samalla se on myös tilaisuus osoittaa sitoutumista yhteisiin arvoihimme: sananvapauteen, oikeudenmukaisuuteen ja toisten kunnioittamiseen. Jokainen ehdokas ja kampanjatiimi voi osaltaan edistää hyvää ja arvokasta keskusteluilmapiiriä vaaleissa.

Vastuullinen keskustelu on demokratian perusta

Kuntaliitto ja puoluesihteerit muistuttavat, että keskusteluilmapiirin ylläpitäminen on yhteinen tehtävämme. On tärkeää, että keskustelu kuntavaaliteemoista – kuten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, koulutuksen laadusta ja kuntien ja koko Suomen elinvoimasta – pysyy asiallisena.

Puolueet sitoutuvat edistämään turvallista, erilaisia mielipiteitä kunnioittavaa ja loukkaamatonta vaalikampanjointia. Emme hyväksy minkäänlaista ehdokkaisiin kohdistuvaa väkivaltaa, uhkailua tai painostamista, epäasiallista viestintää tai valheellisten tietojen levittämistä. Henkilökohtaisuuksiin menevät hyökkäykset eivät kuulu suomalaisen demokratian perinteisiin.

Vaikka digitaalinen vuorovaikutus ja sosiaalinen media ovat muuttaneet poliittista keskustelua, niiden avulla on mahdollista myös rakentaa siltoja ja lisätä ymmärrystä eri näkökulmista. Jokainen meistä voi osallistua vastuullisesti ja olla esimerkkinä asiallisesta käyttäytymisestä verkossa ja kasvotusten.

Hyvä päätöksentekoilmapiiri ja –kulttuuri ovat äärettömän tärkeitä kuntien onnistumiselle myös silloin, kun valtuutetut toimivat tehtävissään.

Rakentava keskusteluilmapiiri sekä vaaleissa että niiden jälkeen on kaikkien etu

Kuntavaalit eivät ole vain ehdokkaiden ja puolueiden asia – ne kuuluvat kaikille suomalaisille. Jokainen meistä on kuntalainen. Siksi on erityisen tärkeää, että äänestäjät voivat osallistua vaalikeskusteluun ja käyttää äänioikeuttaan ilman pelkoa häirinnästä tai painostuksesta. Myös kuntien työntekijöiden ja viranhaltijoiden on voitava suorittaa työnsä puolueettomasti ja turvallisesti.

Kutsumme kaikki mukaan tekemään vuoden 2025 kuntavaaleista onnistuneet ja osoittamaan, että demokratia on edelleen vahvasti yhteiskuntamme perusta. Kunnat ja kaupungit, kuntalaiset ja kuntapäättäjät ansaitsevat laadukkaita päätöksiä ja rakentavan keskusteluilmapiirin.

Minna Karhunen

Kuntaliiton toimitusjohtaja

Antti Siika-aho

Suomen Keskusta, puoluesihteeri

Timo Elo

Kansallinen Kokoomus, puoluesihteeri

Harri Vuorenpää

Perussuomalaiset, puoluesihteeri

Mikko Rekimies

Suomen Kristillisdemokraatit (KD), puoluesihteeri

Fredrik Guseff

Suomen ruotsalainen kansanpuolue, puoluesihteeri

Mikkel Näkkäläjärvi

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puoluesihteeri

Anna Mäkipää

Vasemmistoliitto, puoluesihteeri

Anna Moring

Vihreä liitto, puoluesihteeri