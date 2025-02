Aluevaltuusto 26.2.2025: Varhan suunta oikenemassa

Varhan lastensuojelun piirissä olevilla lapsilla on tammikuusta lähtien ollut kaikilla oma sosiaalityöntekijä. Jonotusaika ikääntyneiden palveluihin on lyhentynyt niin, että yli kolme kuukautta jonottaneita ei ole tällä hetkellä lainkaan.

Talouskehitys osoittaa, että syvimmästä kuopasta ollaan hiljalleen kapuamassa kohti valoa.

-Olemme ottaneet hyvän kirin ja suunta on kääntynyt. On hyvät mahdollisuudet, että pääsemme tänä vuonna ylijäämäiseen tulokseen. Vuosi 2026 on vielä arvoitus, koska säästötavoite on niin suuri, mutta itse näen, että tärkeintä on se, että pääsemme positiiviselle uralle, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi valtuustolle.

Varhan tuottavuutta kohennetaan nyt monin keinoin ja teknologisten ratkaisujen rooli on näkyvä. Tällä hetkellä hallinnolliset velvoitteet eli dokumentaatio voi nielaista jopa puolet sosiaalihuollon asiantuntijoiden työajasta.

-Käynnistetyssä pilotissa nauhoitukset vastaanotoista ja puheluista siirretään puheentunnistusalustaan, jolloin työaikaa säästyy vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

Martikainen kertoo, että työntekijät ovat ottaneet uuden teknologian innostuneesti vastaan. Ohjelmasta on tulossa myös ruotsinkielinen versio.

Toiminnan tuottavuutta on parannettu myös lisäämällä päiväkirurgisten toimenpiteiden osuutta ja ohjaamalla ikääntyneitä aiempaa laajemmin kuntouttavan arviointitoiminnan piiriin.

-Kuntouttamalla ikäihmisistä saadaan jopa puolet niin hyvään kuntoon, että he voivat palata kotiin, Martikainen kertoo.

Odotukset myös digitaalisen Varha-sovelluksen kasvavan käyttäjämäärän tuovista hyödyistä ovat korkealla. Varha-sovellus on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen digitaalinen asiointipalvelu, josta löytää Varhan digipalvelut.

Kaksi jaostoa poistuu

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosääntöön muutokset, jotka poistavat 1. kesäkuuta 2025 alkavalla uudella valtuustokaudella kaksi jaostoa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto sekä järjestämisjaosto lopetetaan.

Toimielinten vähentämisellä tavoitellaan päätöksentekoprosessin yksinkertaistamista.

Hallintosääntöön päätettiin tehdä myös luottamushenkilöiden palkkioihin liittyviä muutoksia. Aluehallituksella on seuraavalla valtuustokaudella kolme osa-aikaista puheenjohtajaa. Kuluvalla valtuustokaudella puheenjohtaja on ollut kokoaikainen.

Aluevaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen korotuksia kokouspalkkioihin. Kannatettu muutosesitys olisi pitänyt kokouspalkkiot entisellään ja leikannut puolueiden ryhmärahat pois. Pohjaesitys voitti äänestyksen jälkeen 71–8.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.