Euron pullonpalautuksilla 270 000 euron potti hyvään – lahjoituksia tehtiin 10 prosenttia enemmän

Lidlin pullonpalautus on loistava esimerkki siitä, kuinka ihan pienilläkin lahjoituksilla on merkitystä. Pullonpalautuksessa tehtyjen lahjoitusten keskimääräinen suuruus on noin euron, ja näiden avulla saatiin vuodessa kerättyä noin 270 000 euroa hyvään. Lahjoitusten suosio on kasvussa: lahjoituksia tehtiin noin 10 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

– Olemme halunneet tehdä hyvän tekemisestä mahdollisimman arkista ja helppoa: lahjoituksen tekeminen pulloja palauttaessa on asiakkaalle vaivaton keino tehdä hyvää. On liikuttavaa, että lahjoituksia on tehty näin paljon ja enemmän kuin edeltävänä vuonna, vaikka yleisesti taloudellinen tilanne ei varsinaisesti kukoista. Tällaisina aikoina lahjoituksen merkitys on entistäkin tärkeämpi. Tässä näkyy konkreettisesti se, että ei ole liian pientä summaa lahjoitettavaksi, iloitsee Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander.

Lidlin pullonpalautuksessa on ollut jo kahden vuoden ajan lahjoitusmahdollisuus. Kohteina ovat olleet SEY Suomen eläinsuojelu, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry sekä Hope ry, jotka ovat kaikki olleet suosittuja lahjoituskohteita. Tilikaudella 2023 suosituin lahjoituskohde oli vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaa tukeva Hope ry. Viime tilikaudella suosituimmaksi lahjoituskohteeksi nousi nuorten mielenterveyteen keskittyvä Yeesi ry.

– Lidl-pullopanttilahjoitusten ansiosta olemme voineet jatkaa nuorten mielenterveyttä edistävää työtä aikana, jolloin järjestöjen rahoitusta leikataan merkittävästi. Olemme voineet esimerkiksi laajentaa ryhmächatin aukioloaikoja tarjotaksemme nuorille turvallisen keskustelupaikan sekä palkata nuoria toteuttamaan mielenterveystaitoja vahvistavia työpajoja. Kiitos Lidl ja jokainen, joka lahjoitti pullopanttinsa – yhdessä edistämme nuorten mielenterveyttä Suomessa, kertoo Yeesi ry:n puheenjohtaja Jenna Wahlstén.

Pullonpalautuksessa hyväntekeväisyyteen lahjoitetut rahat menevät lyhentämättöminä organisaatioille. Lidlillä on 1.3. alkavalle tilikaudelle uudet pullonpalautuskumppanit, jotka julkaistaan lähipäivinä.

*Summa on laskennallinen: tilikauden viimeisen kuukauden lahjoitusmäärä on arvio, joka perustuu aikaisempien kuukausien lahjoitusmääriin. Lidlin tilikausi 2024 päättyy 28.2.2025.