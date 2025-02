Kangasalle valmistui 82 uutta Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoa

Mossin puistokadun asumisoikeuskohde on Asuntosäätiön ensimmäinen Kangasalla. Kohteen 82 asumisoikeusasuntoa sijoittuvat kahteen rakennukseen; 4-kerroksiseen taloon sekä kolmesta osasta muodostuvaan asuinrakennukseen, jossa 5-kerroksisia osia yhdistää kahden huoneiston moderni townhouse. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin neljän huoneen koteihin ja jokainen asunnoista on varustettu joko ranskalaisella tai lasitetulla parvekkeella.

Asukkaiden yhteiset tilat sijaitsevat sisäpihalle rakennetussa terassillisessa korttelituvassa, jossa on kaksi saunaa, kerhotila, pesutupa sekä kuivaushuoneita. Irtaimisto-, polkupyörä-, ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot löytyvät asuinrakennuksista. Asuinkohde on varustettu lämpötolpallisilla autopaikoilla ja asukkaille on varattu autopaikkoja myös kohteen viereen valmistuvasta pysäköintihallista.

Kangasalan Lamminrahka on kehittyvä alue Tampereen rajalla hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Asuinalueella sijaitsee päiväkoti sekä koulukeskus, joka toimii myös monipuolisena harrastuspaikkana. Ulkoilu- ja pyöräilyreitit sekä alueen koirametsä houkuttelevat liikkumaan. Asuinalueen ns. torialueelle tullaan rakentamaan myös päivittäistavarakauppoja, ravintoloita ja kahviloita.

Kohteen rakentajana on toiminut NCC Suomi Oy, ja suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Noan Oy.