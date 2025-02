Maailmalla suuren suosion saavuttanut museokonsepti saapuu Suomeen – Paradox Museum Helsinki aukeaa 28. maaliskuuta

Paradox Museum – unohtumattoman hauska paikka, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää.

Paradox Museum on interaktiivisen viihteen museoketju, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti omaperäisestä, hauskasta ja jännittävästä tyylistään. Oman alansa edelläkävijänä Paradox Museum luo kiehtovia ja opettavaisia elämyksiä, jotka inspiroivat ja vievät kävijät mukanaan. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä yli 1 200 näyttelyesinettä ja jopa 15 000 neliömetriä näyttelytilaa. Tällä hetkellä Paradox Museum -kohteita löytyy yhteensä 13 kaupungista eri puolilta maailmaa: Oslo, Miami, Tukholma, Berliini, Pariisi, Barcelona, Las Vegas, New Jersey, Shanghai, Limassol, Lontoo, Mumbai ja Hampuri. Vuoden 2025 aikana Paradox Museum avaa viisi uutta kohdetta. Vierailuja olemassa oleville museoille on kertynyt yhteensä jopa yli kaksi miljoonaa. Jokainen Paradox Museum on samaan aikaan opettavainen ja viihdyttävä kohde. Museot tarjoavat paikallisesti inspiroituja konsepteja, tarinoita ja faktoja, jotka rikkovat todellisuuden rajoja. Leikkisät ja oivaltavat museoelämykset tarjoavat uusia näkökulmia ja iloa, kutsuen kaikenikäiset vierailijat haastamaan aistinsa, kyseenalaistamaan todellisuuden ja luomaan unohtumattomia muistoja.