Veli-Matti Heimonen nimitetty Solnetin toimitusjohtajaksi – uusi kasvuvaihe Euroopan energiamarkkinan suunnannäyttäjänä

Veli-Matti Heimonen (KTM), yksi yrityksen osakkaista, on työskennellyt Solnet konsernin operatiivisena johtajana sekä Suomen maajohtajana vuodesta 2018 alkaen. Veli-Matti Heimosella on myös pitkä kokemus isojen yritysten myynnin sekä operatiivisen toiminnan kehittämisestä esim. Koneelta ja Hewlett-Packardilta.

Veli-Matti Heimonen saa johdettavakseen nopeasti kasvavan Solnetin, joka laajenee vauhdilla Euroopassa yhteistyössä isojen yritysasiakkaiden kanssa. Yritys on nyt uudistanut strategiaansa vielä enemmän kohti tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja ja on muuttanut organisaatiotaan tukemaan tätä.

”Veli-Matti Heimosen nimitys toimitusjohtajaksi tukee hyvin uutta strategiaamme, ja hän on osoittanut kyvykkyytensä jo operatiivisena johtajana johtaa kokonaisvaltaisesti Solnetin toimintaa. Olemme tyytyväisiä, että uusi toimitusjohtaja löytyi sisäisesti”, sanoo Arttur Kulvik, hallituksen puheenjohtaja sekä yrityksen toinen perustajista.

Yrityksen perustajat Kaj Kangasmäki ja Arttur Kulvik jatkavat tukemassa yrityksen avainhankkeissa. Kaj Kangasmäki jatkaa vanhempana neuvonantajana keskittyen uusien strategisten hankkeiden tukemiseen. Arttur Kulvik jatkaa hallituksen puheenjohtajana sekä tukee Solnet Manager ja Market Volatility Services ratkaisujen kansainvälistä laajentumista.

”Haluan ylläpitää ja kehittää edelleen Solnetin vahvaa asiakasfokusta, joka on syvällä kulttuurissamme. Haluamme voittaa yhdessä asiakkaidemme kanssa auttaaksemme heitä saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Solnetilla on vahvaa aurinkosähköosaamista yli vuosikymmenen ajalta ja meillä on hyvä tiimi, joten voimme hyvin laajentua edelleen Euroopassa. Olemme rakentaneet erinomaisen pohjan tulevaisuudelle "Future-Proof Solar"-konseptilla, jolla pystymme tarjoamaan entistä suurempia hyötyjä uusiutuvan energian avulla kaupallisen ja teollisen sektorin asiakkuuksillemme. Konseptin ytimessä on tekoälypohjainen palvelumme; Solnet Manager. Haluan kiittää molempia perustajia hienosta työstä Solnetin eteen ja hyvästä yhteistyöstä kanssani jo vuosien ajalta. Tästä on hyvä jatkaa”, sanoo Veli-Matti Heimonen.

Lisätietoja:

Arttur Kulvik, hallituksen puheenjohtaja, Solnet Group, puh. +31 6 1533 7534, tai arttur.kulvik@solnet.group

Kaj Kangasmäki, hallituksen jäsen, Solnet Group, puh.+358 40 501 4429, tai kaj.kangasmaki@solnet.group