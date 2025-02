”Ensin kävi niin, että synnyin” – Pulitzer-palkitun, jo klassikon asemaan nousseen Demon Copperheadin odotettu suomennos ilmestyy 2.3.

ENNAKKOTIEDOTE: Yksinvaeltaja on inspiroiva ja viisas retkeilykirja 26.2.2025 09:07:58 EET | Tiedote

Anna Koikkalainen on vaeltanut Suomen Lapissa viidentoista vuoden ajan. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on kulkenut tunturissa useimmiten yksin. Yksinvaeltaja-kirjassaan (Gummerus) Koikkalainen kertoo, mitä on oppinut reissuillaan vaeltamisesta, itsestään ja maailmasta. Retkeilykirjan, esseen ja elämäntaito-oppaan rajoilla seikkaileva teos on täynnä retkitarinoita ja hyödyllisiä vinkkejä sekä tunturissa kiteytyneitä oivalluksia yksinolosta, vaeltajan suhteesta luontoon, toisiin ihmisiin ja itseensä. Kirja on myös rakkaudentunnustus Lapin luonnolle. Se ilmestyy ja on arvosteluvapaa 29.3.2025.