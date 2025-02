Harjun terveyden vuosi 2024: Nopeasti hoitoon ja positiivinen taloudellinen tulos

Harjun terveyden neljäntenä toimintavuonna alueen 134 000 asukkaalle pystyttiin tarjoamaan nopeaa ja laadukasta hoitoa kustannustehokkaasti. Vuonna 2024 avosairaanhoidossa 88 prosenttia ja suun terveydenhoidossa 96 prosenttia potilaista pääsi hoitoon 14 vuorokauden sisällä.



– Nopea hoitoon pääsy näkyy asiakastyytyväisyydessä. Harjun terveydessä asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku oli 80, mikä on erinomainen tulos terveydenhuollossa. Päijäthämäläiset ovat löytäneet myös Päijät-Sote-sovelluksen digiklinikan, jolla oli vuoden aikana 99 900 asiointikäyntiä. Näistä lähes kolme neljäsosaa oli Harjun terveyden väestöllä, Harjun terveyden toimitusjohtaja Petja Orre kertoo.



Laadun kehittäminen on Harjun terveydessä jatkuvaa työtä, ja siihen panostettiin myös viime vuonna:



– Uutena laatutavoitteena seuraamme oikeudenmukaisuuden toteutumista. Julkisessa terveydenhuollossa on rajalliset resurssit ja on tärkeää, että sekä yksittäisten ammattilaisten että organisaation työpanos kohdistetaan oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukaisuus on tietysti myös työyhteisössä tärkeää, ja olen iloinen, että henkilöstötutkimuksemme osoittaa esihenkilöiden johtavan reilusti ja hyvin, Orre kertoo.



Positiivinen taloudellinen tulos



Harjun terveydessä keskityttiin myös toiminnan tehokkuuden parantamiseen ja kustannusten hallintaan. Yleisestä haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta yhteisyrityksen tulos nousi positiiviseksi. Vuonna 2024 yhteisyrityksen liikevaihto oli 42,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 488 000 euroa. Positiiviseen tulokseen päästiin tehostamalla toimintaa ja karsimalla ostoja sekä noudattamalla tiukkaa kulukuuria, mutta henkilöstöön ei tarvinnut kohdistaa säästö- tai kannattavuustoimia.



– Käynnistysvuosien jälkeen yhtiön talous on vakaalla pohjalla, mikä mahdollistaa investoinnit henkilöstön koulutukseen sekä uusiin hoitoa ja ammattilaisten työtä parantaviin teknologioihin, Orre iloitsee.



Harjun terveys on Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhteisyritys, joka on perustettu vuonna 2021 tuottamaan Lahden, Kärkölän, Iitin ja Hartolan asukkaille maan parhaita sosiaali- ja terveyskeskuspalveluita.



Avainluvut tuloksesta:

- Liikevaihto 42,9 miljoonaa euroa (2023: 42,2)

- Tilikauden tulos 488 000 euroa (2023: -320 000)

- Henkilöstö 415 FTE (2023: 418 FTE)

- Asiakastyytyväisyys lähipalveluissa NPS 80 (2023: 76)

- Henkilöstötutkimuksen kokonaisindeksi 3,9/5 (2023: 3,9/5)

- Avosairaanhoidon potilaskontaktit 551 000 (-1,3 %)

- Suun terveydenhuollon potilaskontaktit 143 000 (+5,3 %)

- Digiklinikan käynnit Harjun terveyden väestöllä 99 900 (+88 %)

Lisätietoja:

Petja Orre, toimitusjohtaja, 040 125 6053, Harjun terveys



