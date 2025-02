Jatke rakentaa 38 asuntoa Pohjois-Hervantaan

Tieteenkatu 4:n asuinneliöt ovat yhteensä 2258 m2. Asunnot ovat kooltaan 39,5–80 m2. A-energialuokan kohteeseen tulee aurinkopaneelit, joiden tuotto hyödynnetään kiinteistön kulutukseen. Asuntoihin toteutetaan myös tuloilman viilennys parantamaan kesäajan asumismukavuutta. Tontille rakennetaan lisäksi kahden muun kerrostalon kanssa yhteinen parkkihalli, jossa kaikilla paikoilla on mahdollisuus sähköautojen lataukseen. Kissantassun käyttöön tulee 16 parkkipaikkaa.

”Hanke on Jatke Pirkanmaalle tärkeä. Kyseessä on ensimmäinen yhteistyöhankkeemme Kissantassun kanssa. Rakentamisen nykyisessä markkinatilanteessa on mukava päästä kertomaan positiivisia uutisia uuden hankkeen aloituksesta. Kissantassun kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Olemme kehittäneet suunnitelmia alusta lähtien yhdessä tilaajan kanssa avoimesti keskustellen. Näin voimme varmistaa, että rakentamamme asuntokohde on laadukas ja täyttää tilaajan odotukset”, kertoo Jatke Pirkanmaa Oy:n projektipäällikkö Tuomas Nieminen.

”Olemme iloisia, että pääsemme laajentamaan asuntokantaamme Pohjois-Hervantaan, hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Kissantassu vuokraa koteja Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöille, ja tämä uusi kohde täydentää hienosti tarjontaamme. Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella rahoitettu hanke on osoitus panostuksista yhteisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden eteen”, kertoo Kiinteistö Oy Kissantassun toimitusjohtaja Johanna Heikkilä.