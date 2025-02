Tukipilari-yksikön toiminta päättyy Äänekoskella

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee ammatinharjoittajalääkäreitä 28.2.2025 09:17:32 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueellla on käynnistymässä vuoden pituinen pilotointi ammatinharjoittajalääkärimallista kevään 2025 aikana. Hyvinvointialue on saanut pilotoinnille myönteisen ennakkoratkaisun Verohallinnolta, joka on mahdollistanut pilotoinnin aloittamisen. Pilotointi käynnistyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hyvinvointialue on saanut valittua tarjouskilpailun päätyttyä alueelleen 1–2 ammatinharjoittajalääkäriä. Tarjouskilpailu ammatinharjoittajalääkärimallista kiinnostuneille järjestetään tarjouspalvelu.fi portaalin kautta maaliskuun aikana ajanjaksolla 3.3.-28.3.2025.