Logicenters laajentaa toimintaansa Suomessa: Logistiikkayritys DACHSERin uusi terminaali avattu

Uusi 5100 neliömetrin kokoinen logistiikkakeskus sijaitsee osoitteessa Varikontie 34. Hanke on merkittävä virstanpylväs Logicentersin kasvustrategiassa ja vahvistaa asemaa entistä laajemman asiakaskunnan keskuudessa. Uusi terminaali on DACHSERin toinen logistiikkakeskus Suomessa – ensimmäinen sijaitsee Keravalla. Kohteen luovutus saatiin päätökseen tammikuun 2025 lopussa.

”Olemme innoissamme voidessamme jatkaa kumppanuuttamme DACHSERin kanssa tämän uuden terminaalin myötä. He ovat olleet erinomaisia yhteistyökumppaneita ja osoittaneet vahvaa sitoutumista hankkeeseen. Tämä terminaali on osoitus sitoumuksestamme tarjota korkealaatuisia logistiikkatiloja parhailla paikoilla. Pirkkala on logistiikkatoimintojen kannalta keskeinen solmukohta, ja tämän terminaalin avulla voimme entisestään tukea asiakkaidemme kasvua”, kertoo Logicentersin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.

Terminaalin sijainti lähellä Tampere-Pirkkalan lentoasemaa luo vahvan perustan DACHSERin päivittäisen logistiikkatoiminnan optimoinnille. Kestävä kehitys on huomioitu tilojen suunnittelussa: rakennuksessa hyödynnetään aurinkopaneeleilla tuotettua puhdasta energiaa sekä maalämpöä. Lisäksi terminaalin läheisyys keskeisiin liikenneväyliin takaa erinomaiset maantieyhteydet.

”Tampere-Pirkkalan logistiikkakeskuksen avaaminen on merkittävä askel, joka vauhdittaa DACHSERin kasvua Suomessa. Investointi parantaa toimintamme tehokkuutta ja tukee tavoitettamme tarjota korkealaatuisia logistiikkapalveluja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä jatkuvaan yhteistyöhömme Logicentersin kanssa”, sanoo DACHSER Finlandin European Logisticsin toimitusjohtaja Tuomas Leimio.