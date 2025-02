Hämeenmaan alle 18-vuotiaiden kesätyöhaku käynnistyy maaliskuussa

Alle 18-vuotiaiden kesätyöhaku käynnistyy tulevana lauantaina 1.3.2025 ja jatkuu 31.3.2025 asti. Hakulinkki löytyy haun avauduttua Hämeenmaan verkkosivuilta osoitteesta www.hameenmaa.fi/tyopaikat/kesatyopaikat. Täysi-ikäisten kesätyöntekijöiden haku oli jo aiemmin.

Kesätyöntekijöille on tarjolla monipuolisesti erilaisia ja eri pituisia tehtäviä muun muassa Hämeenmaan kaupoissa, ravintoloissa ja ABC-asemilla. Alle 18-vuotiaille on tarjolla kahden viikon mittaisia kesätyöjaksoja.

”Ensimmäisiin kesätyökokemuksiin panostaminen on tärkeää monestakin syystä. Tiedämme, että kesätyö meillä on hyvin usein nuoren ensimmäinen kosketus työelämään, mikä voi vaikuttaa merkittävästi hänen tulevaisuuden asenteeseensa ja odotuksiinsa. Hyvä kesätyökokemus voi innostaa ja antaa itseluottamusta. Noin 30 prosenttia henkilöstöstämme on alle 25-vuotiaita, ja näemmekin niin, että kesätyö on usein alku pidemmällekin työuralle meillä”, Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Minnastina Miettinen sanoo.

Alle 18-vuotiaiden kesätyöntekijöiden valinnat tehdään huhtikuun aikana, minkä jälkeen kesätyötä hakeneille ilmoitetaan valinnoista.

Kattava perehdytys kaikille

Kaikki Hämeenmaan kesätyöntekijät saavat työsuhteensa alussa kattavan perehdytyksen. Myös nuoremmat, joiden kesätyöjakson pituus on hieman lyhyempi.

”Jokainen Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelija pääsee osallistumaan yhteisperehdytykseen työsuhteensa ensimmäisenä maanantaina. Yhteisperehdytyksessä käydään läpi harjoittelujaksoon liittyviä asioita, kuten työelämän pelisääntöjä. Lisäksi jokainen suorittaa verkkokoulutuksen ja saa lisäksi omassa toimipaikassaan varsinaisiin työtehtäviin liittyvän perehdytyksen”, HR-asiantuntija Vilma Vesalainen kertoo.

Minnastina Miettisen mukaan Hämeenmaan kesätyöntekijöiden perehdytystä on esimerkiksi saadun palautteen pohjalta viety eteenpäin. Myös rekrytointiprosessia ja -viestintää on kehitetty ja tehostettu.

”Kesätyöntekijöiden kokemuksia on kartoitettu useana vuonna kyselyllä, ja tuloksia on käytetty kesätyökokemuksen kehittämiseen. Olemme kouluttaneet ja kannustaneet työryhmiämme ja esihenkilöitämme esimerkiksi antamaan kesätyöntekijöille kannustavaa palautetta työssä onnistumisesta.”

Oppia tulevaan työelämään

Monen nykyisen hämeenmaalaisen työura on alkanut Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelusta.

”Olin 16-vuotiaana, vuonna 2017, Tutustu ja tienaa -kesätyöjaksolla Parolan S-marketissa. Seuraavan kerran tulin Hämeenmaalle vuonna 2020, kun aloitin työt Tiiriön ABC:llä. Viime kesänä sain oman alan kesätöitä Hämeenlinnan Nelipyörästä, ja tällä tiellä olen edelleen”, palveluneuvoja Fia Kaila sanoo.

Fian mukaan Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelujakso jätti hyvän fiiliksen, ja kokemus myös opetti hänelle paljon työelämästä.

”Mielestäni alle 18-vuotiaiden kesätyöjaksoilla on suuri merkitys tulevaa työelämää varten. Pääsee oppimaan vastuun ottamista ja sitä, miten työelämässä toimitaan. Onhan se myös tulevaisuutta helpottavaa, kun on edes lyhyt työkokemus CV:ssä.”

Myyjä Ruben Aho tuli 9. luokan syksyllä TET-harjoitteluun S-market Hirsimäkeen ja on jatkanut siellä työskentelyä koulun ohessa jo lähes kolmen vuoden ajan.

”Minut otettiin TET-jaksolla lämpimästi vastaan. Panostin todella omaan työskentelyyni, koska tiesin, että sillä pääsee vielä pitkälle. Jakson lopussa kysyin, onko minun mahdollista saada Hirsimäen S-marketista myös kesätöitä. TET-jaksoon panostamisen ansiosta minulle riitti töitä koko kesäksi, ja kesästä jäi käteen hyvä fiilis sekä ensimmäiset kokemukset työelämästä.”

Myös Melina Vartosen Hämeenmaa-ura alkoi S-market-kesätyöjaksolla.

”Olin Orimattilan S-marketissa Tutustu ja tienaa -kesätyöjaksolla vuonna 2018. Siitä jäi todella hyvä fiilis. Seuraavana vuonna pääsin Launeen Prismaan kesätöihin, ja täällä olen edelleen. Viime vuonna nappasin itselleni vastuumyyjän paikan”, Melina hymyilee.

”Kesätyöstä voi aueta ihan pitkä urakin, ja jo se, että on ollut kesätöissä, auttaa saamaan töitä jatkossakin”, hän lisää.