Jynkän päiväkoti saavutti harjakorkeuden Kuopiossa – valmistuu loppukesästä 2025

Päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2024. Päiväkodin runko on rakennettu kotimaisesta hirrestä sääsuojan alla. Tällä hetkellä työmaalla on käynnissä sisätyöt kuten väliseinätyöt sekä tasoite- ja maalaustyöt. Työmaalla työskentelee päivittäin noin 25 henkilöä.

Jynkän päiväkoti toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Rakennusliike Lapti vastaa päiväkodin suunnittelusta ja rakentamisesta. Rakennusinvestoinnin kokonaissumma on 6,8 miljoonaa euroa.

Kuopion Tilapalveluiden rakennuttajapäällikkö Marko Väätäisen mukaan hankkeen toteutusmuodon tavoitteena on varmistaa, että eri osapuolten näkemykset ohjaavat ratkaisuja kohti mahdollisimman optimoitua lopputulosta.

– Tavoitteena on, että investointi täyttää sille asetetut arvontuottovaatimukset rakennuksen käytön aikana, kertoo Väätäinen.

– Päiväkodin rakentaminen on edennyt aikataulussa ja laadukkaasti. Yhteistyö niin tilaajan, tilojen tulevien käyttäjien kuin muiden hankkeen osapuolten välillä on sujunut erinomaisesti. Yhteinen tavoitteemme on toteuttaa niin laadukkaat ja muuntojoustavat kuin myös energiatehokkaat ja ekologiset tilat päiväkotiarkeen, kertoo aluejohtaja Noora Sokero Laptilta.

Muuntojoustavat tilat kuudelle päiväkotiryhmälle

Kuusiryhmäisen päiväkodin sisätiloista tulee selkeät, muuntojoustavat sekä helposti kalustettavat, jotta ne vastaavat käyttäjän erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Tilat palvelevat myös avoimen päiväkodin ryhmätoimintaa.

Lasten leikkiminen ja liikkuminen eri vuodenaikoina on huomioitu leikkipihan ja tontin suunnittelussa. Leikkipihalle tulee katoksia, puustoa ja muuta kasvillisuutta, jotka parantavat viihtyisyyttä ja tarjoavat suojaa auringolta ja sateelta. Osa tontista jätetään luonnontilaiseksi seikkailumetsäksi.

A-energiatehokkuusluokan rakennuksessa yhdistyvät ekologiset massiivipuurakenteet ja laajamittainen omavaraisenergian käyttö. Pääosin yksikerroksinen päiväkotirakennus on hirsirakenteinen, ja puupinta tulee näkymään myös sisätiloissa. Päiväkodin lämmitysenergia tuotetaan pääosiin maalämpökaivoista ja sähkönkulutuksesta merkittävä osa katetaan katolle asennettavalla aurinkopaneelijärjestelmällä. Päiväkoti on laajuudeltaan hieman yli 1 800 brm2.

– Pääsemme elokuussa kalustamaan uutta päiväkotia ja valmisteleman sen pieniä asiakkaita varten. Päiväkoti otetaan käyttöön syyskuun alussa. Tällöin lapset ja henkilökunta muuttavat uuteen, upeaan rakennukseen Aittolammen ja Paimenpojan päiväkodeista, iloitsee Kuopion kaupungin varhaiskasvatusyksikön johtaja Ritva Vepsäläinen.