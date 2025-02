Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskus J-Napin toiminta päättyy huhtikuun alussa

Keski-Suomen hyvinvointialueen Jyväskylässä sijaitsevan nuorten aikuisten palvelukeskuksen J-Napin toiminta päättyy 1.4.2025. J-Nappilaisten osaamista tullaan jakamaan aikuissosiaalityössä: sosiaalityöntekijät siirtyvät Hannikaisenkadun sosiaaliasemalle osaksi keskisen aluetiimin toimintaa. Olemassa olevat asiakkuudet siirtyvät työntekijöiden mukana.

J-nappi on palvellut vuodesta 2013 Jyväskylän 18–29-vuotiaita nuoria aikuisia, joilla on monimuotoisia haasteita arjessaan. J-Nappi siirtyi Jyväskylän kaupungilta hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Siirtymän jälkeen yksikkö on palvellut edelleen jyväskyläläisiä nuoria aikuisia aikuissosiaalityön lähetteellä Nuorten Talolla.

– Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita on lisätty verrattuna tilanteeseen, johon J-Nappi on 12 vuotta sitten perustettu. Toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä ovat muuttuneet. Nyt meillä aikuisten sosiaalipalveluissa on palvelualueena koko Keski-Suomi, ja nuorista aikuisasiakkaista valtaosa asioi sosiaalitoimistojen aikuissosiaalityöntekijöiden kanssa, kertoo palvelujohtaja Ulla Kuittu Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Hyvinvointialueella on kehitetty ja lisätty nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita. On perustettu muun muassa nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelutiimit ja nopean vasteen ensilinja. Näiden palveluiden kanssa aikuissosiaalityö tekee ja tiivistää yhteistyötä myös nuorten aikuisten palveluissa.

– Samalla, kun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatiota ja johtamisjärjestelmää on tiivistetty, olemme palveluissa tarkastelleet palvelurakennetta ja palveluiden toteuttamisen tapaa. Keskiössä on se, miten nykyisiä resursseja kohdentamalla pystymme vastaamaan yhdenvertaisesti asiakkaiden palvelutarpeisiin. Nuorten aikuisten sosiaalityön palveluja ei olla lakkauttamassa tai vähentämässä, vaikka muutoksia onkin tulossa, Kuittu toteaa.