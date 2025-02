Kokoomuksen Kopra: Suomen puolustuskykyä on vahvistettava määrätietoisesti – turvallisuus ei ole itsestäänselvyys

"Turvallisuutemme ja tulevaisuutemme ovat meidän käsissämme, eikä niistä päätä kukaan muu puolestamme. Suomen on huolehdittava omasta pelotteestaan ja kyvystään puolustautua kaikissa tilanteissa. Vahva puolustus on kaiken perusta”, painottaa kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra.



Kopran mukaan Nato-jäsenyys on vahvistanut asemaamme, mutta se yksin ei riitä.



”F-35-hävittäjien hankinta, Laivue 2020 -hanke, maavoimien uudistaminen ja puolustusvoimien resurssien turvaaminen ovat ratkaisuja, joilla varmistamme, että Suomi pystyy puolustautumaan kaikissa tilanteissa”, sanoo Kopra.



Kopran mukaan Suomen on myös sovellettava Ukrainan sodasta saatuja oppeja omaan puolustusjärjestelmäänsä. Suomen puolustusratkaisuja on tarkasteltava muuttuneessa turvallisuusympäristössä.



"Venäjän hyökkäyssota on osoittanut, että perinteisetkin puolustuskeinot, kuten jalkaväkimiinat, ovat tehokas osa puolustusta. Siksi on tärkeää, että niiden käyttöä arvioidaan huolellisesti ja realistisesti. Suomen on oltava valmis hyödyntämään kaikkia keinoja, jotka parantavat puolustuskykyämme. Kokoomuksella on puoluekokouskanta vuodelta 2014, jonka mukaan jalkaväkimiinat tulisi ottaa takaisin käyttöön”, Kopra sanoo.



Kopran mukaan Suomen puolustuskyvyn kehittäminen ei ole ainoastaan kansallinen valinta, vaan myös Naton jäsenyyteen kuuluva velvoite.



"Naton artikla 3 edellyttää jäsenmaita kehittämään omaa puolustuskykyään. Tämä ei ole suositus, vaan koko liittolaisuuden perusperiaate. Meidän on huolehdittava omasta pelotteestamme ja kyvystämme puolustautua itsenäisesti – vain siten olemme uskottava liittolainen. Meidän on näytettävä esimerkkiä liittolaisillemme puolustuskyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Suomi ei kuluta turvallisuutta – me vahvistamme sitä”, Kopra painottaa.



Samalla Kopra korostaa, että Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan.



"Tämä tarkoittaa yhteisiä panostuksia puolustukseen, vahvempaa teollista yhteistyötä ja kykyä toimia yhtenäisesti kriisitilanteissa. Suomen on oltava aktiivinen toimija EU:ssa, Natossa, JEF:ssä ja NB8-yhteistyössä. Meidän on varmistettava, että Eurooppa kykenee puolustamaan itseään ja arvojaan nyt ja tulevaisuudessa”, Kopra peräänkuuluttaa.