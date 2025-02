Asuntosäätiön uusi asumisoikeuskohde valmistui Vantaan Myyrmäkeen

Asuntosäätiön 13-kerroksiseen kohteeseen valmistui yhteensä 62 uutta asumisoikeusasuntoa. Osaksi ympyräkorttelia rakentuneen kohteen asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin neljän huoneen perheasuntoihin.

Lähes kaikissa kohteen asunnoissa on lasitetut parvekkeet, ja talon ylimmissä kerroksissa asumisen mukavuutta lisäävät Myyrmäen ylle avautuvat näkymät. Modernia arkkitehtuuria edustavan rakennuksen alaosa on vaaleaa tiililaattaa ja yläosassa on lämminsävyinen tiiliverhoilu. Katolle sijoitetut aurinkopaneelit nostavat rakennuksen A-energialuokkaan.

Kohteen asukkailla on oman piha-alueen lisäksi käytössään korttelin yhteispiha leikki- ja oleskelualueineen sekä pesu- ja kuivaushuoneet, kerhotila ja terassillinen yhteissauna. Asukkaiden autopaikat sijaitsevat kohteen viereisessä, yksityisessä Kilterinparkin pysäköintilaitoksessa.

Kilterinkaari 6a sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Myyrmäen juna-asemasta ja kauppakeskus Myyrmannin palveluista. Monipuolisia lähipalveluita täydentävät useat koulut ja päiväkodit sekä terveyskeskus. Lähellä sijaitsevat ulkoilupuisto, urheilukeskus ja kuntorata tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan ja ulkoiluun.

Kohteen rakentajana on toiminut Fira, ja suunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy.