THL viikolla 10/2025

THL ja viisi muuta eurooppalaista kansanterveyslaitosta: Yhdysvaltojen lähtö WHO:sta haastaisi Euroopan maita ottamaan johtavan roolin järjestössä 15.2.2025 07:45:00 EET | Tiedote

THL:n sekä viiden muun eurooppalaisen kansanterveyslaitoksen johtajat ovat julkaisseet avoimen kirjeen Maailman terveysjärjestön WHO:n puolesta arvostetussa Lancet-tiedelehdessä. Kirjeen mukaan Yhdysvaltojen mahdollinen vetäytyminen WHO:sta haastaa Euroopan maat ottamaan nopeasti aiempaa merkittävästi suuremman roolin järjestössä. Euroopan maiden tulisi paitsi rahoittaa WHO:ta nykyistä enemmän, myös lähettää järjestöön asiantuntijoita. Kirjeen ensimmäinen allekirjoittaja on THL. Muut kirjoittajat edustavat Norjan, Tanskan, Ranskan, Itävallan ja Portugalin kansanterveyslaitoksia. ”Vaikka Yhdysvaltojen päätös on toteutuessaan hyvin valitettava, se on myös mahdollisuus. Se antaa Euroopan maille erinomaisen paikan ottaa johtajuutta maailmanlaajuisessa terveyspolitiikassa”, sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tammikuun lopulla, että maa vetäytyy WHO:sta vuoden 2026 alussa. Sittemmin Trump on myös väläyttänyt harkitsevansa jäsenyyttä uudelleen