Oulun vanha lääninvankila myynnissä

Senaatti on varautunut kohteen myyntiin käynnistämällä asemakaavan muutoksen yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Asemakaavan muutosluonnos antaa erinomaiset lähtökohdat alueen kehittämiselle ja oman konseptin luomiselle. Se mahdollistaa joustavat ratkaisut niin kulttuurihistorialliseen ympäristöön soveltuvalle täydennysrakentamiselle kuin suojeltavien rakennusten hyödyntämiselle. Asemakaavan muutoksen myötä alueelle voidaan tuoda monipuolisia toimintoja, kuten asumista, liiketiloja tai kulttuuritoimintaa. Kehitysratkaisusta riippuen alueelle voidaan toteuttaa enimmillään noin 20 000 k-m2 täydennysrakentamista. Tavoitteena on, että nykyisin kaupunkilaisilta suljettu alue avautuu ja tulee osaksi kaupunkiympäristöä samalla, kun sen historialliset arvot säilytetään.

”Vankilarakennuksen vanhin ja näyttävin, alkujaan lääninvankilaksi rakennettu osa suojellaan, mutta myöhemmin rakennetut laajennusosat voi tarvittaessa purkaa ja korvata uudella rakentamisella. Vankilarakennus sopisi hyvin vaikka hotelliksi, jota voisi laajentaa uudisosalla,” kertoo kiinteistön myynnistä Senaatilla vastaava kiinteistökehityspäällikkö Laura Schrey.

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Oulun Myllytullin vankilan alue on merkittävä osa suomalaista vankilahistoriaa. Alueella on ollut vankilatoimintaa jo 1700-luvun loppupuolelta alkaen, ja sen keskeisin rakennus, vuonna 1885 valmistunut punatiilinen lääninvankila, on yksi Oulun tunnetuimmista historiallisista maamerkeistä.

Oulun lääninvankila rakennettiin lääninarkkitehti L.I. Lindqvistin suunnitelmien mukaan. Vankilan pohjana käytettiin niihin aikoihin Euroopassa yleistynyttä philadelphialaista järjestelmää, jossa sellit sijoitettiin keskeltä avonaisen käytävän varrelle. Miehet sijoitettiin kolmikerroksisiin etelä- ja pohjoissiipiin ja naiset länsisiiven kahteen ylimpään kerrokseen. Vankila rakennettiin alkujaan T-kirjaimen malliseksi, mutta sitä on laajennettu 1950- ja 1990-luvuilla.

Alueen vanhin rakennus on kruununvankilaksi vuonna 1778 rakennettu ja myöhemmin toimistokäyttöön muutettu Oxenstiernan talo, joka rakennettiin aikoinaan peltomaisemaan.