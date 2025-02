Nuorten Uskalla Yrittää 2025 -kilpailu: Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluekilpailusta finaaliin jatkaa kaksi harjoitusyritystä

Raisiossa palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Myllyssä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin Helsinkiin etenevät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: DJ RoPo NYT

Porin lyseon koulu, Pori

Liikeidea: Porilaine DJ jol o rytmi veres! Tekee tapahtumatuotantoa erilaisiin tapahtumiin. Erikoisosaamista ovat ottelutapahtumat, häät, firmojen tilaisuudet ja diskot. Hoitaa DJ-hommat ja valaistuksen. Tekee sunkin juhlista tapahtuman!!!

Palkintoperusteet: Valmis ja toimiva yritys, jolla on hyvä strateginen ote. Yrityksellä on selkeä tulevaisuudensuunnitelma, visio, tavoitteet sekä rakentuva maine. Toimintaan investoidaan jatkuvasti ja yritys on löytänyt selkeän markkinaraon.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Mediaalto NYT

Nousiaisten lukio, Nousiainen

Liikeidea: Mediaalto NYT tarjoaa yrityksille, julkiselle sektorille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden kohdistaa markkinointia nuorille ja nuorille aikuisille. Haluaa, että jokaisella yrityksellä on mahdollisuus jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa. Nuoret ovat tulevaisuus!

Palkintoperusteet: Konsepti palvelun ympärillä on valmis ja uskottava. Liikeidea on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Asiakkaalle palvelu on tapa tavoittaa nuoret nuorten kielellä. Tiimiläisten ote tekemiseen on aktiivinen ja asenne yrittäjämäinen.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavat palkinnot:

Paras liikeidea: Venlan Pirttikahvila NYT

Porin lyseon koulu, Pori

Liikeidea: Kullaan maaseudun rauhassa Porissa oleva kahvila, joka toimii vanhassa tunnelmallisessa savupirtissä. Tarjolla itsetehtyjä makeita ja suolaisia leivonnaisia.

Palkintoperusteet: Yrityksen konsepti oli valmis ja toimiva. Tuotteita valmistetaan sekä itse että yhteistyöyritysten kanssa. Toiminnassa on otettu huomioon eri sesongit. Visuaalisuuteen sekä brändiin on panostettu.

Paras tuote: Verstaspojat.NYT

Syvälahden koulu, Turku

Liikeidea: Käsityöllä puusta tuotettuja tuotteita ja laadukkaita tavaroita.

Palkintoperusteet: Tuomaristo arvosti yrityksen tuotteita erityisesti, koska ne ovat kemikaalivapaita arjen käyttöesineitä.

Paras palvelu: Divas Beauty by NYT

Turun normaalikoulu, Turku

Liikeidea: Palvelu on laadukasta ja hyvänhintaista. Tekee mm. henna-tatuointeja, erilaisia hiuskampauksia ja kulmakarvojen korjauksia.

Palkintoperusteet: Palvelu on konseptoitu kokonaisvaltaisesti. Sen kohderyhmä on selkeä ja hinnoittelu mietitty kohderyhmille sopivaksi. Roolitukset yrittäjien välillä toimivat ja yhteishenki on hyvä. Yritys on huomioinut toiminnassaan kestävän kehityksen.

Paras messupiste: Omenakaneli NYT

Syvälahden koulu, Turku

Liikeidea: Yrityksen tuote on itsetehty omenahillo. Omenat ovat poimittu yrittäjien omalta pihalta. Yleensä omenahillon myyntiajankohta on noin elokuu-joulukuu.

Palkintoperusteet: Yritys on käyttänyt rekvisiittaa messupisteellään kauniisti. Somistus myös tuki yrityksen brändiä. Myyntipakkaukset olivat valmiita ja kauniisti esillä. Lisäksi tarjolla oli maistiaisia ja hinnasto oli selkeästi näkyvillä.

Paras myyntipuhe: Leipuri Matti NYT

Porin kristillinen koulu, Pori

Liikeidea: Herkkuja fiinimpään nälkään. Uniikkeja ja herkullisia reseptejä, jotka leivottu taidolla ja intohimolla.

Palkintoperusteet: Mieleenpainuva, napakka, mutta samalla kattava myyntipuhe. Huumoria oli tuotu onnistuneesti mukaan esitykseen ja puheen runko oli onnistunut.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja alueella

Tänä vuonna jokaisessa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa palkitaan myös yrittäjyyskasvatusopettajia. Raision tapahtumassa tunnustuksen ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa sai Kaisa-Kreetta Tervaselkä Porin lyseon koulusta. Hän kommentoi työnsä parhaita puolia näin:

– Opettajana on hienoa nähdä nuorten kasvu Vuosi yrittäjänä-ohjelman aikana. Ohjelma ei tee kaikista tulevaisuuden yrittäjiä eikä ole tarkoituskaan. Mutta kuten yrittäjyydessä, myös työelämässä tarvitaan yrittäjämäistä asennetta, rohkeutta, sinnikkyyttä, vastuunkantoa, itseohjautuvuutta, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoja ja paljon muuta, joita ohjelma tuo vuoden aikana nuorten eteen, Tervaselkä listaa.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Varsinais-Suomen ja Satakunnan oppilaitoksista:

Nousiaisten lukio, Nousiainen

Porin kristillinen koulu, Pori

Porin lyseon koulu, Pori

Syvälahden koulu, Turku

Turun normaalikoulu, Turku

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Raision aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Mari Hantula, toimitusjohtaja, Kauppakeskus Mylly

Satu Lindén, asiantuntija, Turun kauppakamari

Tiina Virala, asiakkuus- ja myyntipäällikkö, Osuuspankki

Juhani Mäkeläinen, account manager, Työeläkeyhtiö Elo

Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomarina toimivat Raision kaupungin kehitysjohtaja Samu Mattila sekä NYTin Yrityskylän kyläkoordinaattori Pauliina Kiljunen.

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 23.–24.4.2025 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Ateenassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Ruotsissa toteutetun laajan tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma tukee erityisesti nuoria, joiden vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja, auttaa akateemisesti epävarmoja nuoria tunnistamaan vahvuuksiaan ja innostaa tyttöjä kokeilemaan yrittäjyyttä. Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka.

Vuonna 2025 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 500 NYT-yritystä ja yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2024 yli 6 600 opiskelijaa yli 350 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Lisätietoja Raision aluetapahtumasta ja haastattelupyynnöt:

Santeri Lehtinen

Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut

050 346 8253

santeri.lehtinen@nuortennyt.fi

Haastattelupyynnöt ja valokuvat:

Mari Lehtonen

Viestinnän asiantuntija

040 4508 307

mari.lehtonen@nuortennyt.fi