SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Perintöveron poiston esittäminen vie kasvutyöryhmän uskottavuuden

- Tällainen esitys vie ikävällä tavalla työryhmän uskottavuuden. Taloustieteilijöiden harvinaisen yksimielisesti torppaama, mutta elinkeinoelämän lobbareiden ajama perintöveron poisto hyödyttää vain rikkaimpia, ei tue kasvua saati rahoita itseään. Tuloksena tavallisten ihmisten perinnöistään maksamat verot todennäköisesti kasvavat ja valtiontalouteen tulee satojen miljoonien aukko.

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Perheyritysten liitto ovat olleet aktiivisia ajamaan veron poistoa. Myös elinkeinoelämän tutkimuslaitos on laittanut uskottavuutensa peliin veron poistamisen puolesta.

- Murron työryhmään on kohdistunut kovat odotukset, mutta jos lopputulos lässähtää poliittisesti ohjatuksi lahjaksi suurituloisille saadaan viimeinenkin vahvistus sille, että hallituksen tavoite ei todellakaan ole valtiontalouden vahvistaminen, vaan eturyhmiensä edun ajaminen.

Mäkynen muistuttaa, että kasvun tukemiseksi on oikeasti olemassa keinoja. Samalla kun yritysten veroja ja maksuja on alennettu miljardeilla, korkeakouluken reaalinen rahoitus on pienentynyt kymmenillä prosenteilla opiskelijaa kohti.

- Jos halutaan nopeita suhdanteeseen vaikuttavia toimia, hallituksen tulisi laittaa liikkeelle uusia liikennehankkeita ja tukea vihreän siirtymän investointeja, joilla vahvistetaan Suomen teollista pohjaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Jos taas valtion taloudessa nähdään olevan varaa satojen miljoonien lisämenoihin, ne tulisi suunnata koulutustason nostoon Suomessa, Mäkynen päättää.