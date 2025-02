Suomen ensimmäiset viiden tähden Rakennustiedon ympäristöluokitukset myönnetty kahdelle rakennushankkeelle; Musiikkitalo hyödyntänyt YL-luokitusta kiinteistöjohtamisessa

Tunnustukset myönnettiin keskiviikkona 12.2. Musiikkitalolla järjestetyssä Rakennustiedon tilaisuudessa Vastuullista kiinteistöliiketoimintaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen avulla.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteeristö muodostuu viidestä pääryhmästä, jotka käsittelevät rakennushankkeen prosessia, taloutta, ympäristö- ja energianäkökulmia, sisäilmaa ja terveellisyyttä kirittäen myös innovaatioita.

Järvenpään Myllytie 14:n rakennuttanut M2-Kodit on Y-säätiö-konserniin kuuluva yhtiö, joka toteuttaa valtion tukemaa vuokratuotantoa. Y-Säätiö-konserni on maan neljänneksi suurin vuokranantaja ja suurin valtakunnallinen yleishyödyllinen toimija.

”Sosiaalisen vastuun lisäksi ympäristövastuu on meillä keskeinen osa toimintaa. Rakennamme asuntoja omaan vuosikymmenien omistukseen ja haluamme rakentaa vastuullisesti kestävää maailmaa meidän tuleville asukkaille ja sukupolville”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski sanoo.

”Ei riitä että kerromme toimivamme ympäristövastuullisesti, vaan meidän pitää pystyä osoittamaan ympäristövastuun toteutuminen standardoiduilla ja todennetuilla mittareilla. Rakennustiedon ympäristöluokitus on meillä toiminut hyvin sen todentamisessa, että teemme ympäristövastuullisia tuotteita laatusertifioidusti. Mittarit osoittavat miten onnistumme pienentämään hiilijalanjälkeä tavoitteiden mukaisesti. Myös rahoituksen hankinta edellyttää todennettua ympäristöluokitusta”, Teija Ojankoski sanoo.

Myllytie 14 on 50 huoneiston asuinkerrostalo, jonka hiilijalanjälki on 17 prosenttia pienempi ja toteutusaika kolmanneksen lyhyempi kuin tavanomaisessa kerrostalotuotannossa. Rakennuksen E-luku on 66, kun uuden asuinrakennuksen E-luku saa vaatimusten mukaan olla enintään 90.

”Rakennustiedon ympäristöluokitus on erittäin helppo, käytännönläheinen ja kohtuuhintainen työkalu rakennustuotannon tavoitteelliseen ohjaamiseen ympäristövastuullisesti. Se ohjaa fokuksen oikeisiin asioihin ja auttaa sitouttamaan hankkeen osapuolet yhteisiin tavoitteisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin”, toimitusjohtaja Jari Lehtinen kohteen pääurakoitsijana toimineesta COfLOW Oy:stä sanoo.

Lehtinen korostaa, että YL-luokitus on työkalu koko prosessin hallintaan. Suurin osa asioista lyödään lukkoon jo hankkeen käynnistys- ja suunnitteluvaiheessa, kun myös hankkeen tavoitetaso asetetaan. Ympäristöluokituksen YL-työkalun avulla näiden tavoitteiden toteutuminen ja dokumentointi voidaan varmistaa oikea-aikaisesti joka vaiheessa.

”Onnistumisessa meitä on auttanut pitkäaikainen yhteistyö tilaajan sekä hyvien suunnittelijakumppaneidemme ja avaintoimittajien kanssa. Otamme jo rakennuslupavaiheessa meidän avaintoimittajat mukaan ja sitoutamme heidät tavoitetasoon. Puemme tavoitteet kunkin alihankkijan kielelle ja käymme läpi mihin asioihin esimerkiksi betonirungossa sekä energia- ja ympäristönäkökulmasta yhä tärkeämmässä talotekniikassa pitää kiinnittää huomiota, jotta mittariston tavoitteet täytetään ja saadaan ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja”, Jari Lehtinen sanoo.

”Rakennustiedon ympäristöluokitus on ohjannut kiinnittämään hankkeen alusta lähtien huomiota asukkaisiin ja elinkaarinäkökulmaan. Luokitus on auttanut meitä kehittämään käytön opastuksen asukkaille aivan uudella tavalla niin, että asetetut ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa myös rakennuksen käytön aikana.”

Viiden tähden päiväkoti tuo lisäarvoa kaikille osapuolille

Tuusulan Jokelassa toimiva Peltokaaren päiväkoti on saanut ensimmäisenä toimitila- ja palvelurakennuksena Suomessa Rakennustiedon ympäristöluokituksen korkeimman eli viiden tähden luokituksen. Rakennuksen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen panostettiin jo kilpailuvaiheesta lähtien, ja hanke sai näistä osa-alueista täydet pisteet. Myös muun muassa tilojen akustiikan suunnittelu ja toteutus tehtiin erityisen laadukkaasti.

”Ympäristövastuu on keskeinen osa Tuusulan kuntastrategiaa, jossa yksi kolmesta päätavoitteesta on että Tuusula kasvaa kestävästi. Myös kiinteistö- ja ilmastostrategiamme sekä ilmasto-ohjelma painottavat 200 rakennuksesta koostuvan kiinteistöomaisuutemme kestävää, energiatehokasta ja ilmastovastuullista hallintaa”, sanoo Tuusulan kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén.

”Rakennustiedon ympäristöluokitus on suomalaiseen rakentamiseen hyvin istuva luokitus, jota voimme käyttää muissakin rakennushankkeissa. Se on suomalaiseen toimintaympäristöön kehitetty luokitus koko rakennusprosessin ohjaamiseen ja ympäristövastuullisuuden todentamiseen. Ympäristöluokituksessa painottuvat meidän olosuhteissamme keskeiset rakennusten energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyvät kriteerit.”

Pirjo Sirénin mukaan myös rahoittajat edellyttävät sekä kunnalta että kuntaan sijoittuvilta yrityksiltä ympäristö- ja ilmastovastuullisuutta. Omien palvelurakennushankkeiden rinnalla Tuusulan kunnassa painottuu voimakkaasti yritys- ja elinkeinoalueiden kehittäminen.

”Läheinen yhteistyö kiinteistökehittäjien, sijoittajien ja rakennusliikkeiden kanssa sekä keskustelut rahoittajien kanssa kunnan omissa palvelurakennushankkeissa osoittavat, että ympäristövastuullisuus otetaan vahvasti huomioon rahoituspäätöksissä.”

Sirénin mukaan Peltokaaren päiväkodissa korkein viiden tähden YL-luokitus saavutettiin yhteisellä vahvalla tahtotilalla suunnittelija- ja toteuttajakonsortion kanssa. Tässä kohteessa hankintamuotona oli kilpailullinen neuvottelumenettely ja kunta on kiinteistössä vuokralla vähintään 20 vuotta.

Kiinteistön omistaja on Hoivatilat Oyj ja rakennuttaja WasaGroup Oy. Pääsuunnittelija on Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen sekä arkkitehti-, rakenne- ja sähkösuunnittelija WasaPlan Oy. LVIA-suunnittelija on Granlund Oy ja akustiikkasuunnittelija A-Insinöörit Oy.

Pääurakoitsija on WasaCon Oy sekä energia- ja elinkaarisuunnittelija ja hankkeen YL-konsultti Sweco Finland Oy.

”Korkein viiden tähden Rakennustiedon ympäristöluokitus tuo lisäarvoa sekä kunnalle tilojen käyttäjänä että kiinteistön omistajalle montaa kautta. Rakennuksen hyvä energiatehokkuus sekä aurinko- ja maalämmön hyödyntäminen pienentävät ostoenergian kulutusta ja hiilijalanjälkeä koko elinkaaren aikana. Kiinteistön turvallisuus ja toimivuus sekä muuntojoustavuus myös muihin käyttötarkoituksiin ovat sellaisia ympäristöluokituksen kriteerejä, jotka auttavat varmistamaan kiinteistön pitkän elinkaaren ja arvon kasvattamisen”, Pirjo Sirén sanoo.

Musiikkitalossa ympäristöluokitus on jatkuvan parantamisen työkalu

Helsingin Musiikkitalolle myönnettiin Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023-kriteerien mukainen luokitus. Kolme tähteä on hieno saavutus paljon erikoistiloja ja -tekniikkaa sisältävälle kiinteistölle, jossa on korkeat vaatimukset sisäolosuhteille.

”Musiikkitalo on yksi maailman vilkkaimmista konserttitaloista, esimerkiksi viime vuonna meillä oli yli 1 300 tapahtumaa. Olemme ylpeitä ja onnellisia Rakennustiedon ympäristöluokituksen kolmen tähden luokitustasosta. Luokituksesta on meille kiinteistön ylläpidossa ja käytössä aivan konkreettista taloudellista hyötyä ja se auttaa meitä toiminnan jatkuvassa parantamisessa”, Musiikkitalon markkinointi- ja viestintäjohtaja Juha Paaso sanoo.

Musiikkitalossa on noin 1 700 hengen pääsalin lisäksi useita konserttisaleja sekä toimisto-, opetus-, kokous- ja muita tiloja. Rakennuksessa työskentelee noin 450 henkeä ja opiskelee paljon Sibelius-Akatemian opiskelijoita.

”Musiikkitalo oli yhtenä pilottikohteena mukana jo Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö-kriteerien kehittämisessä ja saavutti pilottivaiheessa kaksi tähteä vuonna 2019. Ympäristöluokitusta ja kehityssuosituksia hyödyntämällä on saavutettu merkittävä parannus kolmeen tähteen muun muassa energiatehokkuutta parantamalla, päästöttömällä energianhankinnalla, vesikalusteiden säädöllä, ylläpidon menettelyjen kehittämisellä sekä laadukkaalla jätehuollolla ja kierrätyksellä”, kertoi Musiikkitalon YL-konsulttina toiminut Timo Rintala Sustera Oy:stä.

Energiatehokkuutta on parannettu esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmällä, joka tuottaa noin kuusi prosenttia kiinteistön koko sähkönkulutuksesta, sekä hukkalämmön talteenotolla kolmella lämpöpumpulla.

”Lämpöpumpuilla hukkalämmöstä talteen saatava energia kattaa noin 25 prosenttia kiinteistön lämmöntarpeesta ja 35 prosenttia jäähdytysenergian tarpeesta. Myös sisäilman korkea laatutaso ja esteettömyys ovat olleet myötävaikuttamassa luokitustason paranemiseen”, Timo Rintala sanoo.

Kehitystoimenpiteiden jälkeen Musiikkitalo päivitti myös energiatodistuksen.

”E-luku 150 on tämänkaltaiselle erikoiskiinteistölle todella hyvä taso kuten myös energialuokka B. Rakennus täyttää myös taksonomian osalta parhaan 15 prosentin vaatimuksen”, Rintala sanoo.

Sisäolosuhteiden energiatehokas hallinta on Musiikkitalossa vaativaa, sillä esimerkiksi pääsalissa ilman on vaihduttava kahdeksan litraa sekunnissa jokaista 1 700 hengen käyttäjää kohden, ja ilmalämmitteisessä ja -jäähdytteisessä rakennuksessa myös soittimien vaatima ilmankostutus kuluttaa paljon energiaa.

”Rakennuksessa on valtavan paljon neliöitä ja kuutioita, joiden sisään puhallettavaa ilmaa on kostutettava, jotta soittimet pysyvät kunnossa. Talvella ulkoilma on käytännössä rutikuivaa ja siihen pitää lisätä paljon vettä höyrystämällä, mikä vaatii paljon energiaa”, Timo Rintala kertoo.

”Toivottavasti viiden vuoden aikajänteellä Musiikkitalo saa neljännen tähden. Uusia kehitysaskelia on koko ajan suunnitelmissa ja työn alla.”

Timo Rintala odottaa mielenkiinnolla miten Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö-kriteeristön hyödyntäminen lähtee yleistymään.

”Rakennustiedon ympäristöluokituksesta on yhdeksässä vuodessa tullut käytännössä kansallinen ympäristöstandardi ja määrittely rakennushankkeen ympäristöasioiden hallintaan. Käyttö2023-kriteeristö on nyt ollut käytössä noin vuoden, ja se tarjoaa paljon mahdollisuuksia rakennusten käytön ja ylläpidon kehittämiseen koko elinkaaren aikana”, Timo Rintala sanoo.

Ympäristövastuullisuutta kiinteistön koko elinkaareen

Suomalaisen rakennus- ja kiinteistöalan yhdessä kehittämä Rakennustiedon ympäristöluokitus on saavuttanut vankan jalansijan suomalaisessa rakentamisessa.

”YL-luokituksella on ohjattu jo yli 400 rakennushanketta. Rakennustiedon ympäristöluokitus tukee rakennusten ympäristövastuullista suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koko niiden elinkaaren ajan”, YL-luokituksen tuotepäällikkö Petri Jaarto Rakennustiedosta sanoo.

”Rakennustiedon ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille ja rakennuttajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Tilojen käyttäjät voivat saada tietoa rakennuksen ympäristösuorituskyvystä ja tehdä valintoja sen perusteella. Rahoituslaitokset voivat hyödyntää luokitusta riskiarvioissaan”, Petri Jaarto tiivistää YL-luokituksen hyödyt eri osapuolille.

”Toiminnan vastuullisuus on muodostumassa yhä keskeisemmäksi menestystekijäksi kaikille kiinteistö- ja rakennusalan osapuolille, sekä yksityisille että julkisille toimijoille. Rakennetun ympäristön merkitys hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamisessa on suuri niin kansantaloudellisesti, sosiaalisesti kuin ilmastonmuutoksenkin näkökulmasta – juuri tähän muutokseen vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan tueksi Rakennustiedon ympäristöluokitus tarjoaa suomalaisiin olosuhteisiin sovitetun ohjaustyökalun”, liiketoimintajohtaja Kai Renholm Rakennustiedosta korostaa.