Etelä-Savon maaseudulle 12,2 miljoonaa euroa vuonna 2024

Kehittämishankkeisiin myönnettiin rahoitusta noin 7,8 miljoonaa euroa. Rahoitusta sai yhteensä 121 hanketta. Yrityksiä rahoitettiin noin 2,13 miljoonalla eurolla ja tukea myönnettiin 136 kohteeseen.

Maatilayrityksiä rahoitettiin 2,27 miljoonalla eurolla. Maatilojen investointitukien avulla kehitettiin tilojen kilpailukykyä, eläinten hyvinvointia ja viljelijöiden sekä työntekijöiden työskentelyolosuhteita. Tuettujen hankkeiden joukossa oli myös joitakin isoja tuotannollisia investointihankkeita, joilla kehitettiin maidon- ja lihantuotantoa. Vuoden 2023 notkahduksen jälkeen myös maatalouden aloitustukia haettiin ja myönnettiin kuusi kappaletta. Pääosin aloitustuet kohdistuivat kotieläintiloille.

Yksikön päällikkö Ilpo Lehtinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta kertoo, että maaseutuohjelman toteutus pääsi 2024 hyvään vauhtiin ja vuoden 2025 alku vaikuttaa erityisen lupaavalta.

- Maatilat ovat hakeneet tammikuun loppuun mennessä tukia ennätysmääräisesti. Yritysten rahoitustiedustelut kielivät siitä, että uskoa yritystoiminnan kehittämiseen on ja maaseudun hanketukien kysyntä on edelleen hyvää. Leader-rahoituksen suosio ei näytä hiipuvan, etenkin yritysten kehittämistukien kysyntä on vilkasta. Myös maaseudun yhteisöt ovat aktivoituneet yleishyödyllisten hankkeiden ja investointien toteutukseen, Lehtinen jatkaa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tuella kehitetään monipuolisesti maaseutualueita

Vuonna 2024 Etelä-Savon ELY-keskus myönsi EU:n maaseuturahoitusta yrityksille yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa 27 hankkeeseen. Rahoituksella käynnistettiin ja kehitettiin yritystoimintaa sekä tehtiin investointeja.

Suurin osa rahoituksesta suunnattiin erilaisiin rakentamis- ja kalustoinvestointeihin, jotka kohdistuivat muun muassa monenlaiseen tuotantotoimintaan, biotalouteen ja matkailuun. Merkittävimmät investoinnit Etelä-Savossa tehtiin Pieksämäellä ja Puumalassa. Pieksämäkeläinen Naaran Kuljetushuolto Oy investoi rakennus- ja kalusteinvestoinneilla. Puumalassa Ansetek Oy investoi matkailurakentamiseen.

Yritysten kehittämisen osalta tuettiin esimerkiksi sovellusten, luomujalosteiden ja matkailuliiketoiminnan kehittämistä sekä kansainvälistymistä.

Maaseudulla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kehittämishankkeita rahoitettiin lähes 5,4 miljoonalla eurolla Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Rahoituksen sai 28 hanketta, joista kuusi toimii usean maakunnan alueella. Hankkeita myönnettiin kaikkiin Etelä-Savon alueellisen kehittämissuunnitelman painopisteisiin.

Pellolta pöytään painopistettä toteuttaa muun muassa ProAgria Etelä-Savon Innovatiivisia keinoja syysöljykasvien kasvintuhoojien hallintaan luomitiloilla (InnoKas) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tuohta tarinoista -hankkeet. Suomen metsäkeskuksen Vesiviisas maaseutu -hanke ja Suomenniemi 3 -laajakaistahanke toteuttavat puolestaan Kestävän asumisen ja talouden maakunta -painopistettä. Etelä-Savon koulutuksen Osaamista ennallistamiseen ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston Biokaasun hyödyntäminen ja käyttökohteet maatiloilla -hankkeet sijoittuvat Yrittävä - Kestävästi kehittyvä, lumovoimainen ja monipaikkainen Etelä-Savo -painopisteeseen.

Leader-rahoituksessa yritystukien osuus merkittävä

Etelä-Savon Leader-ryhmät myönsivät vuonna 2024 rahoitusta yhteensä 3,24 miljoonaa euroa. Yritysrahoitusta Leader-ryhmät Veej’jakaja ry ja SavonLuotsi Leader ry myönsivät yhteensä noin 730 000 euroa 108 kohteeseen, joista 39 oli yritysten investointien rahoitusta.

Etelä-Savon Leader-ryhmien vuosi 2024 on ollut kiireinen yritystukien parissa. Erityisesti Leader-ryhmien uudet vakioidut yritystuet ovat herättäneet kiinnostusta ja hakemuksia on käsitelty paljon hallitusten kokouksissa.

Yritysrahoitusta Leader-ryhmiltä saivat muun muassa ristiinalainen Sinisaimaa Oy Illallinen Ateljeessa -tuotteen kehittämiseen ja sulkavalainen Mertala Innovations 3D skannauspalveluiden kehittämiseen investoinneilla.

Etelä-Savon Leader-ryhmät myönsivät vuonna 2024 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa 93 maaseudun kehittämishankkeeseen.

Uutena hanketukimuotona pienhankkeet saavuttivat suosiota yhdistystoimijoiden keskuudessa. Pienhankkeita myönnettiin muun muassa Mäntyharjulle talviuintipaikan sulatusmaton hankintaan, Rantasalmelle Salmi-Sound ry:lle levytyspilottiin sekä Sulkavalle luonnon monimuotoisuuspäivän järjestelyihin.

EU:n maaseuturahoitus yritysten kehittäjänä

EU:n maaseuturahoitus on merkittävä yritysten kehittäjä. Vuosina 2014–2022 maaseudun yritysrahoituksen vauhdittamana Suomessa syntyi yli 14 000 uutta työpaikkaa ja noin 1500 uutta yritystä. Yritykset investoivat merkittävästi omaa rahaa saadakseen julkista rahoitusta. Investoinneilla on kerrannaisvaikutuksia, sillä ne tuovat työtä ja tuloja myös ympäröiviin yrityksiin, kuten rahoitusta saaneiden yritysten alihankkijoille.

EU:n maaseuturahoitusta voivat saada maaseudulla toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä yhdistykset ja yhteisöt yleishyödyllisiin hankkeisiin. Rahoitusta myöntävät Etelä-Savon ELY-keskus sekä Leader-ryhmät Veej’jakaja ry ja SavonLuotsi Leader ry.