Clear Channelin digitaalinen ulkomainosverkosto kasvaa yli 5000 mainospintaan – yhtiö lanseeraa yli 500 uutta mainospintaa

Uudet mainospinnat sijoittuvat keskeisiin ulkomainosympäristöihin ympäri Suomen. Päivittäistavarakaupan digitaalinen myymälänäyttöverkosto kasvaa, kun Clear Channel laajentaa toimintaansa täysin uudelle osuuskauppa-alueelle. Pohjois-Savon PeeÄssä liittyy osaksi Clear Channelin mainosverkostoa. PeeÄssä tuo Clear Channelin verkostoon yli 190 uutta mainospintaa muun muassa Kuopion, Iisalmen ja Varkauden alueilla. Lisäksi paljon uutuuksia tulee Tampereen ja Turun Osuuskaupan alueille.

Retail-ympäristöt ovat houkuttelevia ulkomainosympäristöjä mainostajille, sillä peräti 96 % suomalaisista käy ruokakaupassa vähintään kerran viikossa ja 84 % käy useammin.(1 Myös kauppakeskusten suosio jatkaa kasvuaan ja kauppakeskusten kävijämäärät ovatkin olleet viime vuoden ajan keskimäärin 7 % kasvussa.(2



Pääkaupunkiseudun verkosto vahvistuu entisestään uusilla mainospinnoilla Kampin, Triplan, Iso-Omenan ja Espoontorin vilkkaissa kauppakeskuksissa. Uusia mainospintoja tulee myös isoimpien kaupunkien, kuten Turun ja Tampereen, keskustoihin. Suuret ja näyttävät mainospinnat ovat Clear Channelin yksi vahvuuksista ja nyt uusi 33 m²:n kokoinen mainospinta on rakennettu vahvistamaan näkyvyyttä Pasilassa. Tämä vaikuttava uusi digitaalinen mainospinta tarjoaa brändeille erinomaisen mahdollisuuden tavoittaa yleisön keskeisellä sijainnilla.



Digitaalinen ulkomainonta kasvaa vauhdilla

Digitaalinen ulkomainonta on kehittynyt huimaa vauhtia viime vuosikymmenen aikana. Clear Channelin digitaalisten mainospintojen määrä on kasvanut tänä aikana 19-kertaiseksi ja vuosikasvu on ollut keskimäärin 34 %. Digitalisoituminen on kiihdyttänyt koko ulkomainosmarkkinan kasvua, joka on kasvanut vuodesta 2015 vuoteen 2024 lähes 80 %. Suomen mediamainosmarkkina on vastaavana aikana kasvanut 12,7 %.(3

”Panostamme kattavan valtakunnallisen mainosverkoston rakentamiseen sekä isoihin ja näyttäviin mainospintoihin. Nyt uudet lanseeratut mainospintamme vahvistavat Clear Channelin asemaa entisestään digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja ulkomainonnan markkinajohtajana sekä tukee koko ulkomainosmarkkinan kasvua.” - kehitysjohtaja Lassi Tolonen päättää.

