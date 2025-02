KHO:n ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelta

Oikeudenkäynnin kohde ja kysymyksenasettelu

(1) Ennakkoratkaisupyynnössä on kysymys ensisijaisesti siitä, voidaanko A Oy:n suorittamia sen myöntämiin ja tämän jälkeen toiselle yhtiölle myymiin lainoihin liittyviä lainan ja vakuuksien hallinnointipalveluja pitää arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna verosta vapautettuna luotonantajan harjoittamana luottojen hallinnointina.

(2) Jos näin ei ole, asiassa on kysymys siitä, onko yhtiön suorittamat palvelut vapautettava verosta mainitun artiklan kohdan c alakohdassa tarkoitettuina luottotakuiden tai muiden vakuuksien muuna käsittelynä, kun yhtiön suorittamat hallinnointipalvelut kohdistuvat luottoihin, jotka ovat toisen rahoituslaitoksen liikkeelle laskeman joukkovelkakirjan vakuutena. Jos näinkään ei ole, asiassa on kysymys siitä, onko yhtiön suorittamat palvelut vapautettava verosta mainitun artiklan kohdan d alakohdassa tarkoitettuina rahoituspalveluina.

(3) A Oy on pyytänyt keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua B Oy:lle myymiensä lainojen sekä myytyihin lainoihin liittyvien lainan ja vakuuksien hoitopalvelujen arvonlisäverokohtelusta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on hakenut keskusverolautakunnan ennakkoratkaisupäätökseen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siltä osin kuin keskusverolautakunta on katsonut, että myytyihin lainoihin liittyvät lainan ja vakuuksien hoitopalvelut ovat verosta vapautettua rahoituspalveluna pidettävää luotonantajan harjoittamaa luoton hallintaa.

KHO:n päätös ennakkoratkaisupyynnöstä on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla muut julkaistut päätökset -päätöskategorian alta.

KHO 28.2.2025 T 386