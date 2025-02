Minna Honkanen nimitetty Harjun terveys oy:n toimitusjohtajaksi

Harjun terveydessä tällä hetkellä terveyspalveluiden johtajana toimiva Minna Honkanen on ollut mukana yhtiössä sen perustamisesta lähtien. Honkasella on laaja kokemus julkisten terveyspalveluiden johtamisesta sekä kehittämisestä, ja hän työskentelee edelleen myös kliinisessä työssä, jossa kohtaa Harjun terveyden asiakkaita viikoittain.



– Koen Harjun terveyden toimitusjohtajuuden erittäin merkityksellisenä, ja olen todella innostunut uudesta tehtävästäni. Meillä on osaava ja motivoitunut tiimi, jolla on paloa toiminnan kehittämiseen. Tänä vuonna suuntaamme kehitystä hoidon jatkuvuusmalleihin ja panostamme uusiin teknologioihin. Pyrimme siihen, että voimme vapauttaa ammattilaisten aikaa hallinnollisista töistä asiakaskohtaamisiin, Minna Honkanen kertoo.



Harjun terveydessä toimitusjohtajana vuodesta 2022 työskennellyt Petja Orre siirtyy vastaamaan Mehiläisen perusterveydenhuollon liiketoiminnasta.

– Harjun terveydessä on saatu viime vuosina aikaan hyviä tuloksia. Alueen asukkaat pääsevät nopeasti hoitoon ja myös työntekijät viihtyvät. Haluan kiittää Petjaa hyvästä yhteistyöstä, ja toivotan onnea ja menestystä Minnalle uuteen tehtävään, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintoylilääkäri Petteri Jyrkinen sanoo.



Yhteisyrityksen sopimus jatkuu vuoteen 2040 ja toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti:

– Harjun terveyttä on aina johdettu laatu ja asiakaslähtöisyys edellä, mikä näkyy myös erinomaisissa tuloksissa ja asiakkaiden palautteissa. Jatkamme samalla polulla myös uuden toimitusjohtajan myötä, ja yhtiö saa Minna Honkasesta kokeneen ja sitoutuneen johtajan, Harjun terveyden hallituksen puheenjohtaja Markku Näreneva sanoo.



