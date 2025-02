Miten teen medianäkyvyydestä kilpailuedun?

Näkyvyydestä rakentuu kilpailuetu, kun “omistat aiheesi” eli olet se asiantuntija, jolle toimittajat säännöllisesti soittavat tai meilaavat. He kysyvät sinulta, mitä uutta tässä aiheessa juuri nyt tai seuraavaksi tapahtuu.

1. Lähtötilanne: Mitä haluamme saavuttaa?

Jokainen onnistunut PR-hanke tarvitsee selkeän suunnan. Millaisen viestin haluamme välittää? Missä asioissa yrityksemme tai organisaatiomme asiantuntijat voisivat toimittajia ja heidän yleisöään auttaa.

Tärkein kysymys on: Minkä aiheen sinä haluat “omistaa”?

Tämä aihe kannattaa valita niin, että siinä näkyminen vahvistaa asemaasi ja asiantuntijuuttasi suhteessa kilpailijoihisi. Markkinointi ja myynti helpottuu, kun sinut tunnetaan jo ennestään oman erikoisalasi asiantuntijana.

Ensimmäisenä asiakas kääntyy esimerkiksi sen kiinteistökonsultin puoleen, jonka on kuullut Ylellä kertovan omalle kiinteistölleen tarpeellisen energiaremontin toteutusvaihtoehdoista. Tai palkkaa liiketoimintaansa kehittämään sen asiantuntijan, jonka Kauppalehdessä julkaistut puheet tekoälyn mahdollisuuksista huokuvat eniten realismia.

Kun tämä ykkösaihe on valittu, siitä kannattaa tehdä koko PR-työn kivijalka. Se ei ole pelkästään yksi kampanja, vaan pitkäjänteinen panostus, joka tukee yrityksen asiantuntijuutta ja kasvattaa näkyvyyttä.

2. PR-vuosikello: Jatkuvuus takaa tulokset

Yksi mediatyön suurimmista haasteista on satunnaisuus – yksittäinen lehtijuttu voi tuoda hetkellistä huomiota, mutta ilman suunnitelmallisuutta vaikutus jää lyhytaikaiseksi. Ykkösaihetta on nostettava esiin toistuvasti, mutta laajan näkyvyyden saamiseksi on yleensä julkaistava ja jaeltava muutakin sisältöä.

Kannattaa siis rakentaa PR-vuosikello, johon aikataulutetaan kaikki sisältöprojektit ja toimenpiteet koko vuodeksi.

Vuosikellon avulla varmistamme, että

PR-työllä on selkeä runko ja aikataulu

Medianäkyvyyden tavoittelu on jatkuvaa.

Kaikki PR-työssä mukana olevat voivat seurata hankkeiden etenemistä ja niiden vaikutuksia.

3. PR-projektit: Oikea viesti oikeille ihmisille

Kun vuosikello on rakennettu, on aika toteuttaa siihen aikataulutetut PR-projektit. Useimmiten onnistumisen taustalla on:

Ideointia ja sparrausta – asiantuntijalla on viesti, joka kiinnostaa riittävän suurta yleisöä.

Oikean kohdemedian valinta – täytyy tietää, mitkä aiheet resonoivat eri medioissa ja miten ne kannattaa esittää.

Henkilökohtaista pitchausta – pelkkä tiedote ei yleensä riitä. Kannattaa keskustella suoraan tietyn journalistin kanssa.

Me tunnemme toimittajat ja haluamme palvella heitä niin, että räätälöimme aiheemme aidosti tietylle medialle sopiviksi. Julkaisulle on aina journalistinen peruste, jolloin siihen on helppo tarttua.

4. Sisällöt ja some: PR tukee markkinointia ja myyntiä

PR-työ ei ole pelkästään median kautta vaikuttamista. Hyvin suunniteltu näkyvyys tukee myös yrityksen omaa myyntiä ja markkinointia. Kun nimesi ja asiantuntemuksesi on päässyt mediaan, voidaan olettaa, että potentiaalinen asiakas etsii lisätietoa kotisivuiltasi tai somekanavistasi. Silloin on hyvä, jos samaan aiheeseen liittyvää syventävää sisältöä on tarjolla.

Me varmistamme, että artikkeleita, blogeja ja somepostauksia löytyy ja ne rakentavat samaa asiantuntijamielikuvaa, jonka mediassakin välität.

5. Lopuksi: Mitä saimme aikaan ja mitä opimme?

Hyvä PR ei perustu tunteeseen, vaan mitattaviin tuloksiin. Siksi on tärkeää tutkia:

Kuinka monta mediaosumaa saavutimme?

Mikä oli medianäkyvyyden arvo?

Miten PR-projektit vaikuttivat myyntiin ja verkkosivuliikenteeseen?

Mitä opimme eli miten seuraava PR-projekti onnistuu vieläkin paremmin?

Meidän mielestämme läpinäkyvä raportointi auttaa ymmärtämään ja kertomaan PR:n arvon ja kehittämään strategiaa eteenpäin. PR:n tulokset voi liittää osaksi muuta raportointia.

PR on jatkuvaa työtä – ja sen vaikutukset ovat pitkäkestoisia

Kertaluonteinen medianäkyvyys voi tuoda hetkellistä hyötyä, mutta pitkäjänteinen PR-työ rakentaa kilpailuedun. Kun PR perustuu strategiaan, vuosikelloon ja laadukkaaseen sisältöön, yritys ei vain saa näkyvyyttä – se lunastaa paikkansa markkinoilla ja saa jatkuvasti myyntiputkeensa uusia asiakkaita.

Ville ja Jari