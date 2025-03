Kustom laajentaa toimintaansa fyysisiin maksuihin – “Kustom Mobile Point of Sale” muuttaa älypuhelimesi maksupäätteeksi

Vain kolme kuukautta itsenäistymisensä jälkeen Kustom lanseeraa ensimmäisen suuren tuotekehityksensä – Kustom Mobile Point of Sale (POS). Teknologian avulla kauppiaat voivat muuttaa älypuhelimensa maksupäätteiksi Kustomin sovelluksen kautta, mikä mahdollistaa maksujen vastaanottamisen sekä fyysisiltä maksukorteilta että digitaalisista lompakoista.

Tämä antaa Kustomin kauppiaille pääsyn monikanavaiseen ratkaisuun, joka pystyy käsittelemään sekä digitaalisia että fyysisiä maksutapahtumia. Samalla ratkaisu yhdistää kaksi maailmaa aina tilausten hallinnasta maksuihin ja kirjanpitoon.

– Tämä demokratisoi fyysistä kaupankäyntiä. Aiemmin korttimaksujen käsittelyyn tarvittiin erityistä laitteistoa, mutta nyt maksuja voi vastaanottaa helposti ja sujuvasti puhelimella, Jesper Eriksson kirjoittaa.

– Tavoitteenamme on niin sanottu “unified commerce” – olla ensimmäinen toimija Pohjoismaissa, joka synkronoi kaiken myynnin yhteen ja samaan järjestelmään riippumatta siitä, tapahtuuko se fyysisesti vai verkossa. Tämä mahdollistaa myös asiakaspolun seuraamisen eri kanavien välillä sekä yhtenäistää erilaiset asiakasuskollisuutta tukevat toiminnot, Eriksson lisää.

Kustom näkee uudelle ratkaisulle monenlaisia käyttökohteita. Pienemmille kauppiaille se tarjoaa yksinkertaisen tavan fyysisen myynnin aloittamiselle, kun taas suuremmille se tuo toimintaan lisää joustavuutta ja varmuutta.

– Pienemmille verkkokaupoille ilmeisin etu on mahdollisuus järjestää pop-up-myymälä sekä kyky vastaanottaa maksuja showroomissa helposti. Ratkaisumme on huomattavasti helpompi käyttää nykyisiin vaihtoehtoihin verrattuna, joissa on joko tarvittu erillinen laitteisto korttimaksujen käsittelyyn tai käytetty suoria tilisiirtoja, jotka ovat aiheuttaneet lisätyötä jälkikäteen, Eriksson sanoo.

Kustomilla on jo nyt noin 40 prosentin markkinaosuus Ruotsin ja 20 prosentin osuus Pohjoismaiden verkkokaupasta, mikä tarkoittaa, että merkittävä osa Ruotsin ja lähialueiden verkkokauppiaista voi nyt saumattomasti yhdistää fyysiset maksut olemassa oleviin järjestelmiinsä.

– Suuremmille verkkokauppiaille tämä mahdollistaa väliaikaisten myymälöiden perustamisen sinne, missä asiakkaat ovat, sekä antaa myyjille mahdollisuuden ottaa maksuja vastaan myyntipisteen ulkopuolella. Ratkaisu toimii myös välittömänä varajärjestelmänä, jos pääkassajärjestelmä kaatuu, lisää Eriksson.

Kustom Mobile POS ja siihen liittyvä sovellus otetaan käyttöön vaiheittain kaikille Kustomin kauppiaille tulevan vuoden aikana. Kauppiaat voivat myös ilmoittautua beta-testaajiksi tästä päivästä alkaen.

Haluatko olla ensimmäisten joukossa kokeilemassa Kustom Mobile POS:ia?

Ilmoittaudu nyt osoitteessa Kustom.co

